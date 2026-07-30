Krisen-Klartext bei RTL: Friedrich Merz stellt sich kritischen Fragen der Bevölkerung
Köln - Die Bevölkerung hat Redebedarf - RTL bietet ihr eine Plattform: Aufgrund der angespannten politischen Lage im Land lädt der Privatsender zum Krisen-Talk mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU).
Wie die Fernsehmacher aus Köln-Deutz bekannt gaben, wird am 27. August die Sendung "Am Tisch mit … Friedrich Merz" ausgestrahlt. Ab 22.15 Uhr stellt sich der 70-jährige CDU-Politiker den Fragen von unzufriedenen Bürgerinnen und Bürgern.
Personalquerelen und Reformpakete haben die Stimmung zuletzt arg belastet. "An einem Tisch mit dem Regierungschef können die Gäste ihre konkreten Fragen, Wünsche und Forderungen zu den Themen stellen, die sie derzeit besonders bewegen", kündigt RTL an.
Konkret könnte es dabei um folgende Themen gehen, wie es der Sender formuliert: Was würde ein Wahlsieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September bedeuten? Wie bewerten Betroffene das Reformpaket der Bundesregierung?
Von großem Interesse dürfte des Weiteren sein, wie Friedrich Merz auf anhaltende Kriege und globale Krisen blickt. Und: Wie sieht er die Zukunft Europas in diesem Kontext? Die Moderation des Formats übernimmt Pinar Atalay (48).
RTL-Dokumentation über möglichen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt
Direkt im Anschluss geht es politisch weiter, wenn RTL/ntv-Ressortchef Nikolaus Blome einen möglichen Wahlerfolg der AfD thematisiert. Um 23.30 Uhr beginnt die rund 30-minütige Doku "Kein Land für alle - Wer verliert, wenn die AfD gewinnt?".
Der 62-jährige Journalist wird sich in der Sendung vor allem der Frage widmen, "wer sich vor einer (Allein-)Regierung der AfD in Sachsen-Anhalt persönlich fürchten müsste – und warum konkret".
Laut RTL-Ankündigung kommt dabei unter anderem ein Arzt zu Wort, "der laut offiziellem Wahl-Programm der AfD als 'kulturfremder' Ausländer 'das Wohl der Patienten gefährdet' und ungeeignet sei, 'unsere Bürger richtig zu behandeln'".
Zudem werde ein evangelischer Pfarrer in seiner Gemeinde zeigen, "wie die von der AfD im Wahl-Programm angekündigten Kürzungen und Beschränkungen staatlicher Zahlungen kirchliche Angebote wie Kita, Friedhof oder Jugendclub unmöglich machen".
Und ein Lehrer berichtet davon, wie ihn und seine Kollegen ein geplanter offizieller Lehrerpranger einschüchtern soll. "Wir nehmen die AfD beim Wort. Und ihre Wähler ernst", wird Blome in der RTL-Mitteilung zitiert.
Titelfoto: Kay Nietfeld/dpa