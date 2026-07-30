Krisen-Klartext bei RTL: Friedrich Merz stellt sich kritischen Fragen der Bevölkerung

Köln - Die Bevölkerung hat Redebedarf - RTL bietet ihr eine Plattform: Aufgrund der angespannten politischen Lage im Land lädt der Privatsender zum Krisen-Talk mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU).

Pinar Atalay (48) wird am 27. August das Format "Am Tisch mit … Friedrich Merz" bei RTL moderieren. © Kay Nietfeld/dpa

Wie die Fernsehmacher aus Köln-Deutz bekannt gaben, wird am 27. August die Sendung "Am Tisch mit … Friedrich Merz" ausgestrahlt. Ab 22.15 Uhr stellt sich der 70-jährige CDU-Politiker den Fragen von unzufriedenen Bürgerinnen und Bürgern.

Personalquerelen und Reformpakete haben die Stimmung zuletzt arg belastet. "An einem Tisch mit dem Regierungschef können die Gäste ihre konkreten Fragen, Wünsche und Forderungen zu den Themen stellen, die sie derzeit besonders bewegen", kündigt RTL an.

Konkret könnte es dabei um folgende Themen gehen, wie es der Sender formuliert: Was würde ein Wahlsieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September bedeuten? Wie bewerten Betroffene das Reformpaket der Bundesregierung?

Von großem Interesse dürfte des Weiteren sein, wie Friedrich Merz auf anhaltende Kriege und globale Krisen blickt. Und: Wie sieht er die Zukunft Europas in diesem Kontext? Die Moderation des Formats übernimmt Pinar Atalay (48).