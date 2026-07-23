Provokationen, Abstürze, Erfolge: RTL feiert größte Aufreger der 80er- und 90er-Jahre

Köln - Im Rahmen einer vierstündigen Sondersendung beleuchtet RTL noch einmal die größten Aufreger der Musikbranche in den 1980er- und 1990er-Jahren.

RTL zeigt am Freitagabend eine vierstündige Sondersendung über die Musik-Skandale der 1980er- und 1990er-Jahre. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

"Boykotte, Eskalationen & Skandale – Musik für die Ewigkeit" heißt die XXL-Doku, die der Kölner Privatsender am Freitagabend zeigt. Es geht dabei um die unterschiedlichsten Krawallgeschichten, aber mit klarer zeitgeschichtlicher Gewichtung.

Melodien und Rhythmen, die sich auf ewig ins Trommelfell fräsen, sind zwar schön, richtig aufregend wird die Popkultur aber erst durch ihre Tabubrüche, Skandale und Live-Ausraster vor den Kameras dieser Welt. Das hat auch RTL erkannt.

"Was wäre die Musikgeschichte der 80er und 90er ohne ihre Skandale?", fragt sich die Sondersendung der Fernsehmacher aus Köln-Deutz. Nach rund vier Stunden wird auch der letzte Zuschauer die Antwort kennen: vermutlich nichts.

Von Madonnas umstrittenem Musikvideo zu "Like a Prayer" über Schockrocker Marilyn Manson bis zum legendären Fall von Milli Vanilli zeigt das Special, wie eng Popkultur und öffentliche Empörung miteinander verbunden sind.