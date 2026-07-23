Provokationen, Abstürze, Erfolge: RTL feiert größte Aufreger der 80er- und 90er-Jahre
Köln - Im Rahmen einer vierstündigen Sondersendung beleuchtet RTL noch einmal die größten Aufreger der Musikbranche in den 1980er- und 1990er-Jahren.
"Boykotte, Eskalationen & Skandale – Musik für die Ewigkeit" heißt die XXL-Doku, die der Kölner Privatsender am Freitagabend zeigt. Es geht dabei um die unterschiedlichsten Krawallgeschichten, aber mit klarer zeitgeschichtlicher Gewichtung.
Melodien und Rhythmen, die sich auf ewig ins Trommelfell fräsen, sind zwar schön, richtig aufregend wird die Popkultur aber erst durch ihre Tabubrüche, Skandale und Live-Ausraster vor den Kameras dieser Welt. Das hat auch RTL erkannt.
"Was wäre die Musikgeschichte der 80er und 90er ohne ihre Skandale?", fragt sich die Sondersendung der Fernsehmacher aus Köln-Deutz. Nach rund vier Stunden wird auch der letzte Zuschauer die Antwort kennen: vermutlich nichts.
Von Madonnas umstrittenem Musikvideo zu "Like a Prayer" über Schockrocker Marilyn Manson bis zum legendären Fall von Milli Vanilli zeigt das Special, wie eng Popkultur und öffentliche Empörung miteinander verbunden sind.
RTL erweckt legendäres "Tic Tac Toe"-Aus noch einmal zum Leben
"Musik für die Ewigkeit" aus den 90er-Jahren: Das wäre dann beispielsweise so etwas wie "Ich find' dich scheiße", "Verpiss' dich", "Leck mich am A, B, Zeh". Mit diesen und anderen Hits stürmten Tic Tac Toe einst an die Spitze der Charts.
Doch was mit einem erfrischend-frechen Mix aus Deutschrap und Pop begann, endete bekanntlich mit furchtbar hässlichen Schlagzeilen in der Boulevard-Presse. Stichwort: "Wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen!"
Aber damit nicht genug: Markus Kavka erzählt vom desaströsen Scheitern des "Woodstock"-Revivals 1999, die ehemalige MTV-Moderatorin Anastasia Zampounidis blickt zurück auf eine "Plattenverbrennung der besonderen Art".
Zusätzlich liefern auch noch andere prominente Zeitzeugen wie der frühere "Bravo"-Chefredakteur Alex Gernandt, Mousse T., Jeanette Biedermann, Patrice Bouédibéla und Aleksandra Bechtel persönliche Einblicke in die Aufreger ihrer Epoche.
"Boykotte, Eskalationen & Skandale - Musik für die Ewigkeit" läuft am Freitag (24. Juli) ab 20.15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ kann die Sendung auch im Stream geschaut werden. Für Verpasser steht sie anschließend noch zum Abruf bereit.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Henning Kaiser/dpa