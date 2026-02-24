Mega-Rätsel um Dschungel-Siegprämie! RTL erreicht Gewinner nicht

Köln - Auch mehr als zwei Wochen nach dem Finale erhitzt das diesjährige Dschungelcamp weiterhin die Gemüter. Statt um Gil Ofarim (43) und Co. geht es diesmal aber um einen unbekannten Anrufer, der auf 100.000 Euro wartet!

TV-Sender RTL ist das Problem rund um die Verifizierung des Gewinners bekannt. © Thomas Banneyer/dpa

An jedem einzelnen Dschungeltag hatten TV-Zuschauer die Möglichkeit für ihren Favoriten anzurufen und sich zeitgleich die Chance auf 100.000 Euro Siegprämie am Ende der Staffel zu sichern.

So weit, so gut. Allerdings fehlt vom glücklichen Gewinner bislang noch jede Spur! Das liegt laut BILD an der Gewinnspielseite "Winario".

Dort steht seit der Verkündung des Dschungelkönigs weiterhin folgende Verbraucherinfo: "An dieser Stelle wird der/die Gewinner/-in des Dschungelcamp-Gewinnspiels vom 08.02.2026 schnellstmöglich veröffentlicht."

Das ist bis heute nicht der Fall! Auch RTL kennt das Problem und arbeitet hinter den Kulissen mit Hochdruck an der Lösung.

"Wie angekündigt wurde nach Ende des Gewinnspiels eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner ermittelt. Leider konnten wir diese noch nicht verifizieren, sodass noch kein Name veröffentlicht werden konnte."