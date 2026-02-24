Mega-Rätsel um Dschungel-Siegprämie! RTL erreicht Gewinner nicht
Köln - Auch mehr als zwei Wochen nach dem Finale erhitzt das diesjährige Dschungelcamp weiterhin die Gemüter. Statt um Gil Ofarim (43) und Co. geht es diesmal aber um einen unbekannten Anrufer, der auf 100.000 Euro wartet!
An jedem einzelnen Dschungeltag hatten TV-Zuschauer die Möglichkeit für ihren Favoriten anzurufen und sich zeitgleich die Chance auf 100.000 Euro Siegprämie am Ende der Staffel zu sichern.
So weit, so gut. Allerdings fehlt vom glücklichen Gewinner bislang noch jede Spur! Das liegt laut BILD an der Gewinnspielseite "Winario".
Dort steht seit der Verkündung des Dschungelkönigs weiterhin folgende Verbraucherinfo: "An dieser Stelle wird der/die Gewinner/-in des Dschungelcamp-Gewinnspiels vom 08.02.2026 schnellstmöglich veröffentlicht."
Das ist bis heute nicht der Fall! Auch RTL kennt das Problem und arbeitet hinter den Kulissen mit Hochdruck an der Lösung.
"Wie angekündigt wurde nach Ende des Gewinnspiels eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner ermittelt. Leider konnten wir diese noch nicht verifizieren, sodass noch kein Name veröffentlicht werden konnte."
TV-Zuschauer äußern Kritik an Votingverfahren
Dass die Ermittlung des glücklichen Gewinners auch mal etwas länger dauern könnte, ist beim Heimatsender des Dschungelcamps kein Grund zur Panik. "Das benötigte Zeitfenster richtet sich u. a. auch nach der Erreichbarkeit des Gewinners oder der Gewinnerin."
Dem Sender zufolge habe man die Person bislang "noch nicht erreicht." Besonderheiten rund ums Telefonvoting hatte die jüngst über den Sender gelaufene Staffel von Beginn an begleitet.
Immer wieder hatte es Kritik am Votingverfahren gegeben. Sogar Vorwürfe danach, dass "Bots" und Callcenter zugunsten von Gil Ofarim angerufen hätten, halten sich hartnäckig.
Offenbar scheint die Kritik so großer Relevanz, dass RTL auch dazu offiziell Stellung beziehen musste. "Wir arbeiten beim Zuschauervoting langjährig mit der ONCE GmbH zusammen, einem spezialisierten und erfahrenen Voting-Dienstleister. (...) Das Voting wird dort technisch umgesetzt, überwacht und ausgewertet."
Der unbekannte Gewinner der Mega-Prämie soll dagegen in den kommenden Tagen offiziell verraten werden.
Titelfoto: RTL/DPA