Nach Kritik über Mini-Prämien: Elton lädt Olympia-Helden zu Spiel-Show ein!

Hatte sich nach ihrem Wettkampf bei Olympia über zu geringe Sieg-Prämien beschwert: Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler (23). © Jan Woitas/dpa

Das teilte RTL am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Sender-Chefin Inga Lescheck sagte: "Wer Außergewöhnliches leistet, soll auch angemessen belohnt werden! Gerne laden wir Angelina Köhler und die weiteren Olympia-Helden zu unserer ersten Ausgabe von 'Eltons 12' ein, wo sie nochmal in ganz anderen Disziplinen zeigen können, was in ihnen steckt und sich mit einem Preisgeld von 100.000 Euro belohnen können."

Hintergrund der ungewöhnlichen Einladung ist die öffentliche Kritik von Olympia-Schwimmerin Angelina Köhler (23). Die amtierende Weltmeisterin hatte in Paris nur um einen Wimpernschlag eine Medaille verpasst. Anschließend polterte sie gegenüber der Deutschen Presse Agentur: "Ich finde, es kann nicht sein, dass Leute beim 'Sommerhaus der Stars' 50.000 Euro gewinnen und Athleten, die eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewinnen, nur 20.000 Euro."

Das wollte RTL offenbar so nicht stehen lassen und hat deshalb Köhler und die anderen deutschen Olympioniken zur ersten Ausgabe der neuen Spiele-Show eingeladen. Immerhin könnten die Sportstars bei einem Sieg das Doppelte ihrer Goldmedaillen-Prämie einstreichen.

In der neuen Show "Eltons 12" treten jeweils zwölf Prominente in spannenden Spielen gegeneinander an. Das Besondere: Alle Teilnehmer verbindet etwas Spezielles, wie zum Beispiel ein TV-Format, ein Beruf oder eine Leidenschaft. Die Challenges reichen von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions auf riesiger Spielfläche.

Die Show wurde von Stefan Raabs neuer Produktionsfirma Raab Entertainment GmbH entwickelt. Laut RTL sollen im Herbst die ersten Folgen aufgezeichnet und dann im kommenden Winter ausgestrahlt werden.