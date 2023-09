Nach zwei Jahren Beziehung: Beliebte RTL-Moderatorin feiert Traumhochzeit mit Sportstar!

Köln - Sie hat sich getraut und "Ja" gesagt! Am heutigen Dienstag machte RTL-Moderatorin Katja Burkard (58) die Hochzeit einer ganz besonderen Kollegin öffentlich. Die wusste gar nicht so genau, wohin mit ihren Glücksgefühlen.

"Mein Schatzi! Du sahst so schön aus. Und jetzt heißt du wirklich Frau Ackermann", wollte Burkard, die erst kürzlich den neuesten NFL-Trend gewagt hatte, wissen.

"Ich bin gerade in der Maske und wen treffe ich da? Die frischgebackene Frau Ackermann", platzte es aus der "Punkt 12"-Chefin heraus.

Etwas unfreiwillig brachte die 58-jährige Kollegin Jana Azizi (34) in Verlegenheit und Bedrängnis, während sich beide in der Maske bei RTL über den Weg liefen.

Kollegin Katja Burkard (58, l.) machte die Hochzeit auf Instagram nun öffentlich. Ob Jana Azizi das so gefiel? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katja Burkard

Ein Ende der Liebeleien unter Kolleginnen schien allerdings noch nicht in Sicht. "Also, ich freue mich so sehr für dich. Ich wünsche dir die beste Ehe der Welt", sagte Burkard, die prompt ein sanftes Küsschen auf die Wange bekam.

Gefunkt hatte es zwischen der Ex-Freundin von Mainz 05-Sportdirektor Martin Schmidt (56) und dem ehemaligen Triathleten vor knapp zwei Jahren.

Um die Alpen per Fahrrad zu überqueren und sich dafür mächtig in Form zu bringen, engagierte Azizi damals den heute 39-Jährigen.

Schon im Juni hatte sich die 34-Jährige für ihr Traumkleid entschieden und ihre mehr als 120.000 Fans auf den neuesten Wedding-Stand gebracht. Den Heiratsantrag gab es darüber hinaus schon im Dezember des vergangenen Jahres.