Nächster RTL-Programmhammer: Jetzt auch Martin Rütter und seine Welpen betroffen
Köln - RTL schraubt im Zuge seiner vollumfänglichen Neuausrichtung inklusive Jobabbau weiter an seinem TV-Programm: Jetzt trifft es auch Hundeprofi Martin Rütter (55)!
Der gebürtige Duisburger ist mit seinen Formaten eigentlich schon seit vielen Jahren fest mit dem Privatsender VOX verbunden. Die Doku-Soap "Die Welpen kommen - mit Martin Rütter" lief bislang aber immer beim großen Muttersender RTL.
Doch damit ist bald Schluss: Auch diese Fellnasen-Sendung wird ins VOX-Programm wandern. Das Besondere: Es wartet ein völlig neuer Sendeplatz. In Zukunft werden die Mini-Vierbeiner nämlich erstmals auch zur Primetime über die Mattscheibe tapsen.
Wie das Branchenmagazin "DWDL" berichtet, wird VOX "Die Welpen kommen" ab dem 10. März jeweils dienstags um 20.15 Uhr ausstrahlen. Doch auch eingefleischte RTL-Gucker müssen nicht komplett auf den Hunde-Nachwuchs verzichten.
Laut RTL wird das Format auch weiterhin "auf dem gewohnten Sendeplatz mit bereits bekannten Folgen zu sehen sein". Im vergangenen Frühjahr lief die Welpen-Show immer sonntags, um 19.05 Uhr. Wann die Wiederholungen starten, ist noch unklar.
Senderwechsel ohne Einfluss auf Konzept von "Die Welpen kommen"
Nichts ändern wird sich durch den Senderwechsel dagegen am Konzept von "Die Welpen kommen". Martin Rütter begleitet wie gewohnt Familien und Einzelpersonen in den ersten Monaten mit ihren Baby-Hunden.
Von der Ankunft der kleinen Vierbeiner, über die ersten Erziehungsschritte bis hin zu den Herausforderungen des Zusammenlebens - gezeigt werden "die emotionalsten, lustigsten und bewegendsten Momente", wie es der Kölner Privatsender beschreibt.
Erfahrene Hundetrainer stehen den frischgebackenen Haltern wieder mit Rat und Tat zur Seite. Über allem steht dabei nach wie vor der Tierschutz: So begleitet das Format erneut Hunde aus Tierheimen und von Pflegestellen auf ihrem Weg in ein neues Zuhause.
Im TV bleibt Rütter also nach wie vor omnipräsent. Auf der Comedy-Bühne möchte der 55-Jährige aber kürzertreten, wie er vor wenigen Monaten bereits angekündigt hatte. Ab dem 19. Oktober startet seine Abschiedstournee mit dem Titel "Schluss! Aus!". Der letzte Auftritt ist für den 28. April 2028 in Lemgo geplant.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa