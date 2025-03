Programm-Beben bei RTL: "Exclusiv", "AWZ" und "GZSZ" fliegen raus!

Köln - Eingefleischte RTL -Gucker werden am 13. März von einem komplett neuen Programm überrascht. Vor allem Daily-Soap-Liebhaber schauen dann in die Röhre!

RTL muss kurzfristig auf die Verlegung des Europa-League-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam reagieren. © Thomas Banneyer/dpa

Wie der Kölner Privatsender jetzt bekannt gab, werden am kommenden Donnerstag kurzfristig zahlreiche beliebte Sendungen komplett aus dem linearen TV gestrichen. Aber was steckt dahinter?

Grund für die Änderung ist das UEFA-Europa-League-Achtelfinale von Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam. Bereits um 18.30 Uhr startet die Übertragung im Free-TV. Das Hinspiel in der Johan-Cruyff-Arena konnten die Hessen knapp mit 2:1 für sich entscheiden.

"Das Fußballspiel war ursprünglich für 20.15 geplant", erklärte RTL in einer offiziellen Mitteilung. Die Verschiebung der Anstoßzeit auf einen früheren Zeitpunkt hat nun dafür gesorgt, dass der Sendeplan kräftig durcheinander gewirbelt wird.

Unter anderem werden am 13. März im linearen TV "Exclusiv – Das Starmagazin", "RTL Aktuell", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gestrichen. Auch das "Klima Update" entfällt an diesem Tag.