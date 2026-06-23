Fan-Hoffnung jäh zerstört: RTL gibt Entscheidung zur weiteren Formel-1-Saison bekannt

Köln - Durch die Sky-Übernahme von RTL hatten viele Motorsport -Fans darauf gehofft, noch mehr Formel-1 -Rennen im Free-TV sehen zu können. Diesen Zahn hat der Kölner Sender seinem Publikum jetzt gezogen!

Beim Grand Prix in Barcelona konnte Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton (41) seinen ersten Sieg für Ferrari einfahren. © David Davies/PA Wire/dpa

Nachdem die Fernsehmacher aus der Domstadt schon den Grand Prix von Monaco und das Qualifying aus Barcelona (Spanien) übertragen hatten, steht nun fest, wie viele weitere Übertragungen in dieser Saison noch anstehen - es sind weniger als gedacht.

Zu sehen gibt es laut RTL-Angaben demnach nur noch die Rennen sowie das dazugehörige Qualifying aus Belgien (Spa-Francorchamps), den Niederlanden (Zandvoort), Spanien (Madrid) und den USA (Las Vegas).

Rechnet man die vergangene Übertragung dazu, wird der Kölner Sender am Ende der Saison also lediglich fünf von 22 Grands Prix im Free-TV gezeigt haben.

Neben den genannten Rennen werden allerdings auch noch fünf weitere Qualis bzw. Sprints übertragen. Geplant sind die Sessions in Großbritannien (Silverstone), Ungarn (Hungaroring), Italien (Monza), Singapur (Singapur) und den USA (Austin).

2024 und 2025 hatten RTL und Sky schon einmal eine Sublizenzierung vereinbart, damals liefen immerhin noch sieben Rennen im Free-TV.