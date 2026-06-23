Fan-Hoffnung jäh zerstört: RTL gibt Entscheidung zur weiteren Formel-1-Saison bekannt
Köln - Durch die Sky-Übernahme von RTL hatten viele Motorsport-Fans darauf gehofft, noch mehr Formel-1-Rennen im Free-TV sehen zu können. Diesen Zahn hat der Kölner Sender seinem Publikum jetzt gezogen!
Nachdem die Fernsehmacher aus der Domstadt schon den Grand Prix von Monaco und das Qualifying aus Barcelona (Spanien) übertragen hatten, steht nun fest, wie viele weitere Übertragungen in dieser Saison noch anstehen - es sind weniger als gedacht.
Zu sehen gibt es laut RTL-Angaben demnach nur noch die Rennen sowie das dazugehörige Qualifying aus Belgien (Spa-Francorchamps), den Niederlanden (Zandvoort), Spanien (Madrid) und den USA (Las Vegas).
Rechnet man die vergangene Übertragung dazu, wird der Kölner Sender am Ende der Saison also lediglich fünf von 22 Grands Prix im Free-TV gezeigt haben.
Neben den genannten Rennen werden allerdings auch noch fünf weitere Qualis bzw. Sprints übertragen. Geplant sind die Sessions in Großbritannien (Silverstone), Ungarn (Hungaroring), Italien (Monza), Singapur (Singapur) und den USA (Austin).
2024 und 2025 hatten RTL und Sky schon einmal eine Sublizenzierung vereinbart, damals liefen immerhin noch sieben Rennen im Free-TV.
Monaco-Rennen sorgte für Unmut bei bezahlenden Sky-Kunden
Das Wochenende in Monaco sollte einen ersten Vorgeschmack auf die deutschsprachige Zukunft der Formel 1 im TV geben. Sky zeigte alle Sitzungen des Wochenendes live. RTL stieg erst ab dem Qualifying am Samstag ein.
Bei seiner Übertragung griff der Kölner Privatsender auf die Sky-Vertreter vor Ort zurück. Lediglich Reporter-Urgestein Kai Ebel (61) war noch zusätzlich ins Fürstentum gereist. Bei vielen Fans stieß das Konzept auf harsche Kritik.
Auf X echauffierten sich etliche bezahlende Sky-Kunden darüber, dass nichtzahlende RTL-Zuschauer dieselben Informationen vor Ort erhielten. Nur kommentiert wurde das Rennen dann separat.
RTL setzte auf das fast 30 Jahre bestehende Duo aus Heiko Waßer und Christian Danner (beide 68), während Sascha Roos (54) und Ralf Schumacher (50) das Rennen für Sky begleiteten. Wie die Aufteilung für den Rest der Saison erfolgen wird, ist nicht bekannt.
Titelfoto: David Davies/PA Wire/dpa