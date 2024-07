RTL baut um: Sie ist die neue "Explosiv"-Moderatorin

Linda Mürtz (37) wird in Zukunft beim Boulevard-Magazin "Explosiv" zu sehen sein. © RTL / Claudia Ast-Juergens

Die Rede ist von Linda Mürtz (37). Die Journalistin ist im RTL-Kosmos keine Unbekannte. Zuvor war sie schon viele Jahre als Autorin und Reporterin für Formate wie "Punkt 12" oder "Exclusiv" im Einsatz.

Losgelegt beim Privatsender hat sie 2009 als Volontärin bei RTL Nord. Anschließend ist sie dort als Moderatorin sowie Chefin vom Dienst für Regionalsendung "RTL Nord" tätig gewesen.

2021 folgte dann der Schritt zu ntv und den "RTL Zwei News", wo sie zuletzt zum festen Moderationsteam gehört hat.

"Explosiv war und ist als Magazin immer ganz nah dran an den Menschen. Was bewegt sie, was sind ihre Geschichten, was macht sie besonders? Genau das ist es, was mich als Journalistin schon immer interessiert und fasziniert", so die 37-Jährige.

Deshalb freue sie sich jetzt unheimlich, Teil dieser RTL-Traditionsmarke zu sein und diese tolle Sendung mitgestalten zu können.