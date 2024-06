Millionen-Masche mit System! So schlimm werden Wohnungssuchende betrogen

Die Täter mieten Wohnungen kurzzeitig an, inserieren sie, stellen Fake-Mietverträge aus, kassieren Tausende Euro - und verschwinden unerkannt. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Online wird ein Termin für eine Besichtigung vereinbart. Diese findet kontaktlos, also ohne Makler statt - den Schlüssel gibt es per Zahlenkombination in einer kleinen Box. Nach Bewerbung auf die Wohnung folgt die telefonische Zusage und die Vertragsdaten per Mail. Die Interessenten überweisen einen meist vierstelligen Betrag für Miete, Kaution und Möbelübernahme.

Bis dahin läuft alles relativ normal. Nur, dass nach erfolgter Zahlung der Kontakt zur Immobilienfirma abreißt, eine Übergabe des Schlüssels oder der Wohnung zu Mietbeginn nicht stattfindet.

"Spätestens da wusste ich: Ich habe keine Wohnung und mein Geld ist weg", sagt eine Hamburger Geschädigte in der RTL-Sendung "Extra Spezial". Sie ist eine von vermutlich Hunderten, denen Ähnliches widerfahren ist. Bei der RTL-Recherche wird schnell klar: Die Verträge der vier ausfindig gemachten Geschädigten ähneln sich, enthalten aber vier verschiedene Hamburger Wohnungen.

Die Masche: Wohnungen werden über einen kurzen Zeitraum angemietet, diese dann inseriert, kontaktlose Besichtigungen vereinbart, Fake-Mietverträge erstellt und Zahlungen kassiert. Da die Immobilienfirmen tatsächlich existieren, schöpfen die Opfer keinen Verdacht.