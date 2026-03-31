Gil Ofarim plötzlich wieder Thema: RTL gesteht öffentlich Fehler um dessen Lügen ein

Köln - Fast zwei Monate nach dem finalen Cut im Dschungelcamp gesteht TV-Sender RTL Fehler im Umgang mit Gil Ofarim (43) und dessen fragwürdigen Behauptungen ein.

RTL-Chef Stephan Schmitter hat in einem Interview eine Menge Selbstkritik um den Umgang mit Gil Ofarim geäußert. © Peter Kneffel/dpa

Im Detail geht es um zahlreiche kritische Aussagen des 43-Jährigen, die er immer wieder floskelartig heruntergerattert hatte.

Jetzt räumt RTL ein: Die Redaktion hätte ganz anders mit dem umstrittenen Dschungelsieger umgehen müssen.

"Aus heutiger Sicht wäre es an der einen oder anderen Stelle besser bzw. richtig gewesen, die Fakten direkt in der Livesendung klarzustellen und nicht nur in 'Der Stunde danach'", erklärt RTL-Deutschland-Boss Stephan Schmitter (52) bei DWDL.

Seiner Ansicht zufolge habe das Team vor Ort am Rande einen guten Umgang mit Ofarim gefunden. Trotzdem habe es hier und da allerdings deutliches Verbesserungspotenzial gegeben.

Damit ist gemeint: Die Dschungelcamper nicht nur reden zu lassen und den TV-Zuschauern die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild zu machen – sondern einzugreifen und Fakten zu checken.