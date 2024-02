RTL gibt nächste "Die Passion"-Rolle bekannt: Diese Hit-Sängerin spielt Maria

"Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf. Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben", verriet sie ihrem neuen Kurzzeit-Arbeitgeber.

Die Band-Kollegin von Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47) tritt damit in die Fußstapfen von Sängerin Ella Endlich (39), die bei der Premiere in Kassel die Gottesmutter verkörpern durfte.

Erst vor zwei Wochen ließ RTL die Jesus-Bombe platzen und verriet, dass Sänger und Schauspieler Ben Blümel (42) die Nachfolge von DSDS-Premierensieger Alexander Klaws (40) antreten wird.

Ebenfalls am Start sind Jimi Blue Ochsenknecht (32) - der jüngst mit seiner Erzeuger-Aussage für reichlich Wirbel gesorgt hatte - Schauspieler Timur Ülker (34) und Francis Fulton-Smith (57).

Anders als noch in Ausgabe Eins findet das christliche Spektakel in diesem Jahr nicht in Essen, sondern in Kassel (27. März) statt.