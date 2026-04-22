RTL lässt "Punkt 12"-Bombe platzen: Was wird aus Katja Burkard und Co.?
Köln - "Punkt 12" zählt zu den beliebtesten Formaten im RTL-Kosmos. Jetzt hat der Privatsender eine dauerhafte Veränderung für das Mittagsmagazin angekündigt.
Nach einer längeren Testphase setzen die Verantwortlichen künftig fest auf Moderations-Duos. Durch die neue Strategie soll die Sendung sowohl strukturell als auch inhaltlich neu aufgestellt werden. Für den TV-Zuschauer ändert sich wenig.
Ab Mai führen demnach Katja Burkard und Bernd Fuchs gemeinsam durch die Sendung. Die zweite Kombo bilden Angela Finger-Erben und Daniel Fischer, die bislang für die "Punkt"-Sendungen am Morgen vor der Kamera standen.
Finger-Erben feiert ihre Mittagsmagazin-Premiere am 18. Mai. Zum erweiterten On-Air-Team gehört auch Sabrina Ilski, die erst vor zwei Jahren die Nachfolge von Roberta Bieling angetreten hatte. Ihr Kernjob ist jedoch bei "Deutschland am Morgen".
"'Punkt 12' ist und bleibt unser zentraler Anker am Mittag. Die erfolgreiche Testphase hat gezeigt, dass wir mit der Doppelmoderation den richtigen Weg eingeschlagen haben", erklärt Martin Gradl, Geschäftsführer von RTL NEWS und ntv.
Ergänzend fügt er noch hinzu: "Feste Duos stärken die Struktur der Sendung, schaffen zusätzliche Perspektiven, bringen spürbar mehr Dynamik in die dreistündige Live-Strecke und vermitteln gleichzeitig Verlässlichkeit und Nähe."
Katja Burkard bleibt "Punkt 12" erhalten, Jan Malte Andresen ist raus
RTL hatte die Doppelmoderationen bei "Punkt 12" im vergangenen Herbst eingeführt – allerdings noch nicht durchgängig. Erst ab der zweiten Stunde stießen die "Partner" hinzu, zu denen bis zuletzt auch noch Jan Malte Andresen zählte.
Doch der 53-Jährige scheint am Mittag in Zukunft keine Rolle mehr zu spielen. Zumindest taucht sein Name in der Verkündung des Senders nicht auf. Wie bereits bekannt ist, steht der Baden-Badener aber für "Deutschland am Morgen" vor der Kamera.
Wolf-Ulrich Schüler, stellvertretender Geschäftsführer von RTL NEWS, betont derweil die Stärke der neuen "Punkt 12"-Teams: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Katja und Bernd sowie Angela und Daniel gleich zwei eingespielte Moderations-Duos am Start haben."
Das Quartett überzeuge nicht nur durch seine "journalistische Kompetenz", sondern auch durch seine "sympathische Art" und gehöre "zu den beliebtesten Gesichtern". Tatsächlich bringen die Moderatoren viel Erfahrung mit – allen voran Katja Burkard.
Die 61-Jährige prägt "Punkt 12" bereits seit 1997, ebenso lange ist Bernd Fuchs für RTL tätig. Angela Finger-Erben gehört seit 2006 zum Sender. Daniel Fischer ist seit 2022 Teil der RTL-Familie.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Henning Kaiser/dpa