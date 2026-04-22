RTL lässt "Punkt 12"-Bombe platzen: Was wird aus Katja Burkard und Co.?

Köln - "Punkt 12" zählt zu den beliebtesten Formaten im RTL -Kosmos. Jetzt hat der Privatsender eine dauerhafte Veränderung für das Mittagsmagazin angekündigt.

RTL schraubt weiter an seinen Formaten. Bei "Punkt 12" werden ab Mai zwei feste Moderations-Duos zu sehen sein. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Nach einer längeren Testphase setzen die Verantwortlichen künftig fest auf Moderations-Duos. Durch die neue Strategie soll die Sendung sowohl strukturell als auch inhaltlich neu aufgestellt werden. Für den TV-Zuschauer ändert sich wenig.

Ab Mai führen demnach Katja Burkard und Bernd Fuchs gemeinsam durch die Sendung. Die zweite Kombo bilden Angela Finger-Erben und Daniel Fischer, die bislang für die "Punkt"-Sendungen am Morgen vor der Kamera standen.

Finger-Erben feiert ihre Mittagsmagazin-Premiere am 18. Mai. Zum erweiterten On-Air-Team gehört auch Sabrina Ilski, die erst vor zwei Jahren die Nachfolge von Roberta Bieling angetreten hatte. Ihr Kernjob ist jedoch bei "Deutschland am Morgen".

"'Punkt 12' ist und bleibt unser zentraler Anker am Mittag. Die erfolgreiche Testphase hat gezeigt, dass wir mit der Doppelmoderation den richtigen Weg eingeschlagen haben", erklärt Martin Gradl, Geschäftsführer von RTL NEWS und ntv.

Ergänzend fügt er noch hinzu: "Feste Duos stärken die Struktur der Sendung, schaffen zusätzliche Perspektiven, bringen spürbar mehr Dynamik in die dreistündige Live-Strecke und vermitteln gleichzeitig Verlässlichkeit und Nähe."