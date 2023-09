RTL lässt Baby-Bombe platzen! Diese Moderatorin ist schwanger

Daniela Will steht seit April 2022 vor der Kamera bei "Punkt 6/7/8" - im kommenden März soll ihr erstes Baby kommen. © © RTL / Markus Nass

Viele Zuschauer kennen sie von "Punkt 6/7/8" - schon bald erwartet die sie ihr erstes Kind.

Die Rede ist von Moderatorin Daniela Will (34)! "Ich kann es kaum erwarten, dass dieser kleine Mensch in unser Leben tritt und bin total gespannt, wie er/sie es verändern wird", teilte die gebürtige Mannheimerin im Interview mit RTL mit.

Geboren werden soll ihr kleines Wunder bereits im März des kommenden Jahres. Dann will sich die Gastgeberin der Morning-Show erst einmal aus dem Geschäft zurückziehen, um sich auf den Nachwuchs und die Familie zu konzentrieren.

"Wir sind überglücklich und freuen uns auf alles, was jetzt kommt", so Will. Aber nicht nur bei RTL wird die 34-Jährige fehlen. Auch bei ntv steht die werdende Mama seit Mai des vergangenen Jahres regelmäßig vor der Kamera.