RTL schmeißt das Programm um: Das ist der traurige Grund für die Änderung am Freitag

Köln - Am kommenden Freitag (19. Januar) gibt es am Nachmittag eine Programmänderung bei RTL . Der Grund ist ein trauriger.

In der Münchener Allianz Arena findet dann eine Gedenkfeier für Fußball-Legende Franz Beckenbauer (†78) statt. RTL wird die Zeremonie übertragen und nimmt deshalb eine Sondersendung ins Programm.

Doch am 19. Januar verläuft das Nachmittagsprogramm etwas anders. Denn an diesem Tag nimmt Deutschland Abschied vom Kaiser.

Erneut müssen sich Zuschauer des Kölner Privatsenders auf eine Änderung des Programms einstellen. Nachdem RTL bereits am vergangenen Sonntag und Montag alles umschmeißen musste, wird auch der kommende Freitag anders ablaufen als gewohnt.

Franz Beckenbauer verstarb am 7. Januar im Alter von 78 Jahren. (Archivfoto) © Ina Fassbender/dpa

Ab 14.50 Uhr führt Florian König (56) durch das RTL Spezial "Abschied vom Kaiser – Trauerfeier für Franz Beckenbauer". Der "Doppelpass"-Moderator wird dann live aus dem Stadion des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München zu sehen sein. Ihm zur Seite steht an dem Tag Beckenbauers langjähriger Weggefährte Günther Jauch (67).

Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs war am 7. Januar im Kreise seiner Familie verstorben. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", informierte die Familie.

Beckenbauer war nicht nur eine der prägendsten Persönlichkeiten Deutschlands, sondern auch weltweit gehörte zu den Allergrößten im Fußball. Er wurde 1974 Weltmeister als Spieler und 1990 als Trainer. Zudem holte er die WM 2006 nach Deutschland.

Das normale Programm beim Kölner Privatsender startet dann voraussichtlich wieder ab 16.30 Uhr. Dann soll es eine Folge "Ullrich Wetzel - Das Strafgericht" geben, ehe "Unter uns" folgt.