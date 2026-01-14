Job-Kahlschlag bei RTL: "Punkt 6"-Moderator findet deutliche Worte

Köln - Der Abbau von 600 Arbeitsplätzen bei RTL schlägt weiter hohe Wellen. Ein TV-Moderator des Privatsenders lässt jetzt mit einem deutlichen Statement aufhorchen!

Seit Januar 2024 steht Jan Malte Andresen (53) für die RTL-Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" vor der Kamera. © IMAGO / Horst Galuschka

Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel hatten die Kölner Fernsehmacher eine radikale Neuausrichtung angekündigt. RTL will in Zukunft vermehrt auf künstliche Intelligenz (KI) und eine stärkere Digitalisierung bauen. Hunderte Menschen verlieren deshalb ihren Job.

Einigen TV-Formaten wie "Prominent" oder "Gala" wurde bereits der Stecker gezogen. Auch die Früh-Formate "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" bleiben von der Umstrukturierung nicht verschont und sollen in einem neuen Format bei ntv aufgehen.

Jan Malte Andresen steht seit Januar 2024 für die betroffenen Morgenmagazine vor der Kamera. Auf Instagram bezog der 53-Jährige jetzt Stellung zu dem knallharten Sparkurs. In seinen Worten schwingt große Verbitterung mit.

"Bei RTL verlieren viele Kolleginnen und Kollegen ihren Job. Menschen, mit denen ich so gern zusammenarbeite. Menschen, die ihren Beruf mit Haltung, Herzblut und großem Einsatz leben", schrieb Andresen.