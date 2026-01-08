Programmbeben bei RTL: Sender muss sparen und stellt mehrere TV-Klassiker ein
Köln - Programmbeben bei RTL: Der Kölner Privatsender stellt sich zu Beginn des neuen Jahres komplett neu auf. Mehreren TV-Klassikern wird deshalb jetzt der Stecker gezogen!
Grund für die Maßnahmen seien ein "herausforderndes Marktumfeld" und ein "sich rasant wandelndes Mediennutzungsverhalten", wie die Fernsehmacher aus der Domstadt in einem offiziellen Statement mitteilten.
Ab Frühjahr 2026 werden RTL und ntv von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr mit einem neuen gemeinsamen Morgenprogramm an den Start gehen. Die Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" gehen dabei im neuen Morgen mit ntv auf.
In der traditionellen TV-Primetime ab 20.15 Uhr will sich RTL NEWS künftig verstärkt auf investigative Inhalte konzentrieren. Dazu zählen etwa beliebte Formate wie "Team Wallraff", "stern investigativ" und "Extra".
An anderer Stelle wird dafür mächtig eingestampft. Die VIP- und People-Themen werden zukünftig in der Marke "Exclusiv" gebündelt, die ab dem 17. Januar 2026 sogar sieben Tage die Woche bei RTL laufen wird.
Im Rahmen dieser Fokussierung werden die Magazine "Gala" bei RTL und "Prominent" bei VOX sowie das Shortformat #VOXStimme komplett eingestellt.
RTL NEWS stampft 230 Arbeitsplätze ein
Mit "Prominent" verschwindet ein echter Klassiker von der Bildfläche. Das Format existiert seit 2006. Als Moderatorinnen traten unter anderem Nina Bott (48), Amira Aly (33) und Nova Meierhenrich (52) in Erscheinung. Zuletzt führte Laura Dahm (39) durch die Sonntagabend-Sendung.
"Gala" läuft erst seit 2022 immer samstags um 17.45 Uhr bei RTL. Annika Lau (46) und Janin Ullmann (44) teilten sich dort zuletzt den Moderationsjob und wechselten sich in regelmäßigen Abständen ab.
Mit der Umstrukturierung will RTL "die journalistische Qualität stärken, redaktionelle Kräfte dank voranschreitender Digitalisierung und KI noch effektiver nutzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Welt zukunftsfähig ausbauen".
Besonders bitter: Die geplanten Maßnahmen führen zu einem Abbau von rund 230 Stellen bei RTL NEWS. Insgesamt sollen bei RTL Deutschland 600 Jobs wegfallen. Dies hatte die Unternehmensgruppe bereits vor einigen Wochen angekündigt.
Die Maßnahmen sollen "so sozialverträglich wie möglich" mit Abfindungen und Altersteilzeit umgesetzt werden, wie der Sender bekannt gab. Betriebsbedingte Kündigungen sollen in diesem Zusammenhang vermieden werden.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa