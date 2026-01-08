Programmbeben bei RTL: Sender muss sparen und stellt mehrere TV-Klassiker ein

Köln - Programmbeben bei RTL : Der Kölner Privatsender stellt sich zu Beginn des neuen Jahres komplett neu auf. Mehreren TV-Klassikern wird deshalb jetzt der Stecker gezogen!

Promi-Themen stehen bei RTL in Zukunft weit weniger im Fokus. © Henning Kaiser/dpa

Grund für die Maßnahmen seien ein "herausforderndes Marktumfeld" und ein "sich rasant wandelndes Mediennutzungsverhalten", wie die Fernsehmacher aus der Domstadt in einem offiziellen Statement mitteilten.

Ab Frühjahr 2026 werden RTL und ntv von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr mit einem neuen gemeinsamen Morgenprogramm an den Start gehen. Die Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" gehen dabei im neuen Morgen mit ntv auf.

In der traditionellen TV-Primetime ab 20.15 Uhr will sich RTL NEWS künftig verstärkt auf investigative Inhalte konzentrieren. Dazu zählen etwa beliebte Formate wie "Team Wallraff", "stern investigativ" und "Extra".

An anderer Stelle wird dafür mächtig eingestampft. Die VIP- und People-Themen werden zukünftig in der Marke "Exclusiv" gebündelt, die ab dem 17. Januar 2026 sogar sieben Tage die Woche bei RTL laufen wird.

Im Rahmen dieser Fokussierung werden die Magazine "Gala" bei RTL und "Prominent" bei VOX sowie das Shortformat #VOXStimme komplett eingestellt.