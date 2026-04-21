TV-Knall nach 650 Folgen: RTL wirft Richterin Barbara Salesch raus

Köln - Das letzte Urteil ist gefallen: RTL zieht Richterin Barbara Salesch (75) den Stecker. Nach vier Jahren und 650 Folgen ist Schluss, doch ein Hoffnungsschimmer bleibt.

RTL wird vorerst keine neuen täglichen Folgen von "Barbara Salesch - Das Strafgericht" produzieren lassen. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Wie "bunte.de" aus Produktionskreisen erfuhr, endeten die Dreharbeiten zur achten Staffel von "Das Strafgericht" am vergangenen Freitag in den MMC-Studios in Köln-Ossendorf. Neue Folgen sind aktuell nicht mehr geplant.

Entsprechend emotional soll es deshalb auch nach der finalen Klappe vor Ort zugegangen sein. Auf dem Parkplatz vor der Produktionsstätte war ein Grill aufgestellt worden, um nach Drehschluss noch einen kleinen Umtrunk zu veranstalten.

In einem festlich dekorierten Aufenthaltsraum habe zum Abschied außerdem ein Plakat an der Wand gehangen mit der Aufschrift: "4 Jahre, 8 Staffeln, 650 Folgen und das tollste Team ever! Go Team Salesch!"

Einige Mitarbeiter der RTL-Produktion sollen in der letzten Episode zudem als Komparsen in der Gerichtssendung aufgetreten sein, um ihre "Chefin" zu überraschen.

Doch wie geht es weiter? Offenbar müssen die Fans noch nicht gänzlich auf die Kult-Juristin verzichten.