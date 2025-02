Spektakulärer "Transfer": Fußball-Kult-Kommentator Wolff Fuss wechselt den Sender

München/Köln - Jeder Fußball -Fans kennt seine markante Stimme, bei Sat.1 wird sie demnächst aber nicht mehr zu hören sein: Kult-Kommentator Wolff Fuss (48) wechselt zur neuen Saison zu RTL . Das ist am Deadline Day ein echter Transferkracher!

Wolff Fuss (48) wechselt von Sat.1 zu RTL. © IMAGO / DeFodi

Seit Jahren ist Fuss bei Top-Spielen der Mann am Mikrofon von Sky, verwandelt die 90 Minuten in eine wahre Wort-Show. Nicht selten haut er legendäre Sätze raus, zwei Bücher hat er bereits über seine Kommentatoren-Zeit geschrieben.

"Ich freue mich, ab der kommenden Saison Teil der RTL-Fußball-Familie zu sein. Die Zusammenarbeit habe ich ja schon im vergangenen Sommer im Rahmen der Europameisterschaft kennen- und schätzen gelernt. Mit genau diesem Enthusiasmus werden wir die Spiele der Nationalmannschaft und im Europapokal in die heimischen Wohnzimmer transportieren. Für mich wird das auch eine Rückkehr in den internationalen Vereinsfußball. Es wird herrlich", sagte Fuss zu seinem Wechsel.

Beim Sender aus Köln wird er die DFB-Elf bei den Länderspielen sowie die Partien in der Europa League und der Conference League kommentieren.

"Wolff Fuss ist mit seiner unverkennbaren Art aus Fachkompetenz und Emotionalität seit über 25 Jahren die unverwechselbare Stimme des Fußballs in Deutschland. Nachdem wir ihn bereits bei unserer Heim-EM am RTL-Mikro erleben durften, wird Wolff Fuss künftig die Top-Spiele und Fußball-Highlights im RTL-Programm begleiten. Wir freuen uns sehr, mit Wolff Fuss einen der prägendsten Fußballkommentatoren Deutschlands bei RTL an Bord zu haben", erklärte RTL-Sportchef Rank Robens.

Bereits in der vergangenen Wochen hatte Fuss seinen Vertrag bei Sky verlängert. Dort wird er also auch weiterhin in der Bundesliga zu hören sein.