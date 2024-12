Kommentator Fuss stärkt Rose: "... musst du den entsprechenden Kader hinstellen"

Leipzig - Sechs Pflichtspiele in Folge sieglos, fünf davon verloren, zuletzt das heftige 1:5 gegen Wolfsburg : Bei RB Leipzig werden die Fürsprecher von Marco Rose (48) allmählich weniger. Kommentator Wolff-Christoph Fuss (48) aber stärkt den Trainer.

Fußball-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (48, Foto) glaubt, dass Marco Rose (48) der Richtige für den Job bei RB Leipzig ist. © IMAGO/Team 2

"Ich habe Verständnis dafür, dass Red Bull sagt: Wir sind Marktführer in unserem Kerngeschäft, wir betreiben die Formel 1, um einen Weltmeister zu stellen, und wir betreiben Fußballmannschaften, um europäisch an die Spitze zu kommen", sagt Fuss in der Sky-Talkshow "Glanzparade".

Aber: "Ich glaube nicht, dass es klubintern die Diskussion gab, RB Leipzig mit der europäischen Spitze zu konfrontieren." Diese sei vielmehr "konzernseitig" hereingetragen worden.

Endlich mal Teams wie den FC Liverpool, Juventus Turin, Atlético Madrid oder Inter Mailand schlagen zu können, "so weit ist dieser Klub noch nicht, auch qualitativ noch nicht", ist Fuss' persönliche Meinung. "Und dann machst du die so klein, dass irgendwann ein 1:5 gegen Wolfsburg steht."

Fuss hinterfragt, ob der Kader für die Ansprüche zu dünn sein könnte. Die Verantwortlichen, darunter auch Rose selbst, bestreiten dies. Es sei gut, dass die Mannschaft nicht so aufgebläht ist und man jeden einzelnen Spieler brauche.