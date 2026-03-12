Stefan Raabs letzte Chance bei RTL? Diese Promis sollen Quoten-Debakel stoppen
Köln - Stefan Raab kehrt mit einer neuen Show zurück - mal wieder. Bis dato ist das TV-Comeback des 59-Jährigen allerdings ein reines Fiasko. Mit prominenter Unterstützung will RTL den Quoten-Absturz jetzt stoppen.
"Wer weiß wie wann was war?" heißt das neue Format, das der Entertainer am Samstagabend gemeinsam mit Allzweckwaffe Barbara Schöneberger (52) präsentieren wird. Hinter dem Konzept steckt eine Art Generationen-Quiz.
Kandidaten aus verschiedenen Altersklassen treten in großen Blöcken gegeneinander an, um ihr Wissen über Popkultur, Fernsehen, Musik und das Zeitgeschehen vergangener Jahrzehnte zu testen. Jede Gruppe erhält zusätzlich einen Promi-Paten.
In der ersten Ausstrahlung sind das: Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang (32), Sänger Max Giesinger (37), Comedian Özcan Cosar (44), Gastronom Frank Rosin (59), Schauspieler Ingolf Lück (67) und Schauspielerin Christine Neubauer (63).
Ob das Sextett dafür sorgen kann, dass Raab nicht seinen nächsten Quoten-Flop auf die Mattscheibe zimmert? Fraglich! In der Show werden die VIPs entsprechend ihres Alters eingeteilt - also Ü20, Ü40 und Ü60 - und sollen bei der Antwortsuche helfen.
Auch das Studiopublikum wird in den Ablauf eingebunden. Bei Multiple-Choice-Fragen müssen die Teams zusätzlich ihr Wissen über nostalgische Momente oder überraschend aktuelle Themen unter Beweis stellen.
Stefan Raab kann Quoten-Erwartungen bislang nicht erfüllen
Mit jeder richtigen Antwort wächst der Jackpot des jeweiligen Teams. Am Ende treten die zwei besten Altersgruppen gegeneinander an und können ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro gewinnen. Die Summe wird schlussendlich aufgeteilt.
Raabs jüngste Versuche, die Zuschauer mit seiner verstaubten Art der Unterhaltung vor die Bildschirme zu locken, scheiterten zuletzt krachend. Mit seiner "Stefan Raab Show" fährt der gelernte Metzger gar immer neue Rekordtiefstwerte ein.
Auch seine Ideen für den Primetime-Slot am Samstagabend konnten die Quoten-Erwartungen von RTL bislang nicht erfüllen. In den meisten Fällen blieb Raab unter dem Senderschnitt zurück. Kaum vorstellbar, dass sich das mit "WWWWWW" ändern wird. Sollte auch dieses Projekt abschmieren, dürfte die interne Kritik noch lauter werden.
"Wer weiß wie wann was war?" wird am 14. und 21. März jeweils ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+ ausgestrahlt. Auf der Streaming-Plattform kann die jeweilige Ausgabe auch noch zu einem späteren Zeitpunkt geschaut werden.
