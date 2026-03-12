Stefan Raabs letzte Chance bei RTL? Diese Promis sollen Quoten-Debakel stoppen

Köln - Stefan Raab kehrt mit einer neuen Show zurück - mal wieder. Bis dato ist das TV-Comeback des 59-Jährigen allerdings ein reines Fiasko. Mit prominenter Unterstützung will RTL den Quoten-Absturz jetzt stoppen.

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) moderieren die neue RTL-Quizshow "Wer weiß wie wann was war?" gemeinsam. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

"Wer weiß wie wann was war?" heißt das neue Format, das der Entertainer am Samstagabend gemeinsam mit Allzweckwaffe Barbara Schöneberger (52) präsentieren wird. Hinter dem Konzept steckt eine Art Generationen-Quiz.

Kandidaten aus verschiedenen Altersklassen treten in großen Blöcken gegeneinander an, um ihr Wissen über Popkultur, Fernsehen, Musik und das Zeitgeschehen vergangener Jahrzehnte zu testen. Jede Gruppe erhält zusätzlich einen Promi-Paten.

In der ersten Ausstrahlung sind das: Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang (32), Sänger Max Giesinger (37), Comedian Özcan Cosar (44), Gastronom Frank Rosin (59), Schauspieler Ingolf Lück (67) und Schauspielerin Christine Neubauer (63).

Ob das Sextett dafür sorgen kann, dass Raab nicht seinen nächsten Quoten-Flop auf die Mattscheibe zimmert? Fraglich! In der Show werden die VIPs entsprechend ihres Alters eingeteilt - also Ü20, Ü40 und Ü60 - und sollen bei der Antwortsuche helfen.

Auch das Studiopublikum wird in den Ablauf eingebunden. Bei Multiple-Choice-Fragen müssen die Teams zusätzlich ihr Wissen über nostalgische Momente oder überraschend aktuelle Themen unter Beweis stellen.