Großeinsatz vor Fitnessstudio! Sportler läuft mit Axt ins Gym

Halle (Saale) - Der Stadtteil Neustadt in der Saale-Stadt Halle ist berüchtigt für Armut und Kriminalität. RTL-Reporter Frederik Franzen hat sich eine Woche lang in eine Plattenbau-Wohnung eingemietet und das Viertel kennen-, jedoch nicht lieben gelernt.

Weiter geht's zu einem Fitnessstudio im Saale-Center, ganz am Anfang von Ha-Neu. Ein Zeuge berichtet: "Einer hat dem anderen einen Schlüssel ins Gesicht geworfen, der andere ihn gebissen." In der Sporttasche einer der Beteiligten befindet sich zudem für den Muskelaufbau eher untypisch eine Axt.

Mit Thomas Morgner ist er für die Doku "stern TV Spezial - Leben im Brennpunkt" am Abend unterwegs in Ha-Neu, wie der Stadtteil umgangssprachlich genannt wird. Mit seinem Team kümmert sich der Einsatzleiter eines privaten Sicherheitsdienstes um mehrere Objekte.

Im Plattenbau-Gebiet Halle-Neustadt leben rund 44.000 Menschen. © Hendrik Schmidt/dpa

Einer seiner Nachbarn in der vorübergehenden Unterkunft ist Enrico Peeck (66). Er ist einer von 44.000 Neustadt-Bewohnern und erzählt dem Reporter, dass er seit 25 Jahren hier wohnt und durch Hirnblutung, Schlaganfall und Herzinfarkt zum Frührentner wurde.

Sein trister Tagesablauf: "Früh kommt der Pflegedienst, dann drehe ich meine Runde, einkaufen und so was, dann sitze ich hier unten in der Raucherecke und warte bis die Zeit vergeht." In seiner 25 Quadratmeter kleinen und vom Amt finanzierten Wohnung spielt er vor allem Computer: "Meinen Garten anpflanzen, ernten und so was."

Probleme macht dem 66-Jährigen ein Wasserschaden, durch den die Tapete über der Küchenzeile nach unten hängt. Auch im Bad sind Wände nass, Schimmel ist erkennbar. Angeblich kümmert sich der Vermieter nicht um die Angelegenheit.

