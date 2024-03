TV-Aus nach über 30 Jahren: Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben haben "bittersüßes Gefühl"

Köln - Mit der Ankündigung, sich noch in diesem Jahr aus der Öffentlichkeit zu verabschieden , hat das "RTL Aktuell"-Moderatoren-Duo Peter Kloeppel (65) und Ulrike von der Groeben (66) für ein echtes TV -Beben gesorgt.

Nachrichtensprecher Peter Kloeppel (65) hat vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass er im Sommer nicht mehr als "RTL Aktuell"-Moderator zu sehen sein wird. © Marcel Kusch/dpa

Die Reaktionen auf die Schock-Nachricht waren gemischt, berichten die langjährigen Moderatoren der News-Sendung. Viele Menschen hätten sich für die beiden gefreut, aber auch einige traurige Kommentare waren zu vernehmen.

Das freut Peter Kloeppel, wie er nun gegenüber RTL verrät: "Es gibt einem schon das Gefühl ... ja ... man hat etwas aufgebaut, man übergibt es jetzt an andere und es wird sehr wertgeschätzt, was wir getan haben hier in den letzten 30, 40 Jahren als Moderationspaar."

Er könne sich auch in der Retrospektive kein schöneres Berufsleben vorstellen. "Und schon gar nicht einen schöneren Abschied", meint der 65-Jährige.

Sieht auch Kollegin Ulrike von der Groeben so: "Ich nenne es das bittersüße Gefühl."