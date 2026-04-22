TV-Hammer zehn Monate nach Ankündigung perfekt! RTL kauft Sky Deutschland
Köln - Zehn Monate nach der Ankündigung ist der TV-Hammer um RTL und Sky endgültig perfekt! Die RTL-Gruppe übernimmt den Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland.
Die EU-Kommission in Brüssel hat den Mega-Deal der beiden Unternehmen am Mittwoch genehmigt, wie der Kölner Privatsender in einer Pressemitteilung preisgibt.
Im Zuge der Vereinbarung werde die RTL Group die Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vollständig übernehmen.
Demnach zahle man zunächst 150 Millionen Euro in bar an Comcast, die Muttergesellschaft von Sky. Sollte der Kurs der RTL-Aktie in den kommenden Jahren auf 70 Euro steigen, könnten noch bis zu 377 Millionen Euro hinzukommen.
Vor allem für Sport-Fans ist der Deal von Bedeutung. Denn durch die Transaktion hat RTL sich die Rechte der Bundesliga, dem DFB-Pokal, der Premier League und der Formel 1 gesichert.
"Wir begrüßen die Genehmigung des Erwerbs von Sky Deutschland durch die Europäische Kommission. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für die RTL Group dar und wird die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Medienunternehmen stärken", macht Thomas Rabe, CEO der RTL Group klar.
Somit agieren RTL, RTL+, Sky und der Streamingdienst WOW bald unter einem Dach.
Gibt es in Zukunft mehr Live-Sport im Free-TV bei RTL?
"Die Genehmigung des Erwerbs von Sky Deutschland sendet ein starkes Signal für die Zukunft des deutschsprachigen Medienmarktes. Mit mehr als 12 Millionen Abonnenten sind wir gut aufgestellt, um den ständigen Wandel des Videomarktes aktiv zu gestalten", erklärt auch Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland.
Ihr Ziel sei es, dem Publikum über alle Kanäle hinweg ein innovatives und überzeugendes lokales Angebot zu bieten - von unabhängigen Nachrichten über Premium-Unterhaltung bis hin zu Live-Sport.
Und so ist es möglich, dass in Zukunft auch mehr Sport im Free-TV bei RTL laufen wird. Denkbar ist unter anderem die Formel 1, von der der Kölner Privatsender schon jetzt ausgewählte Rennen zeigen darf.
"Unser Anspruch ist es, dass hochwertiger Live-Sport kein reines Luxusgut wird", verdeutlicht Schmitter.
Während RTL Deutschland seinen Hauptsitz weiterhin in Köln haben wird, wird Sky Deutschland seine Zentrale in München behalten.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa