Emotionales Novum bei RTL: "So eine Geschichte haben wir noch nie erzählt"

Herne - "Eine Geschichte, wie wir sie noch nie bei den Versicherungsdetektiven erzählt haben!": So kündigt RTL eine der Fälle der neuen Staffel an. Eigentlich geht es darum, mögliche Lügen von Versicherten aufzudecken. Doch die folgende Geschichte ist mehr als nur ein "Fall".

Seine damalige Freundin habe psychische Probleme gehabt, sei schizophren gewesen, habe Drogen konsumiert. "Ich hatte konstant Angst, wenn ich sie allein lasse, dass sie sich was antut und hatte immer das Gefühl, dass sie niemanden hat außer mich", so der junge Koch.

Die RTL-Versicherungsdetektive (v.l.n.r.): Patrick Hufen (54), Nadine Schlömer, Timo Heitmann (42). © RTL

"Die Art, wie er mir das geschildert hat, so authentisch, so lebendig, ich war so bei ihm", erläutert Heitmann. "Ich glaube ihm bedingungslos, dass die Situation so war und er in dem Moment seiner Lebensgefährtin das Leben gerettet hat."

Problem nur: Die klemmende neue Tür, die verschlossen ist und in der sich der Schlüssel nicht mehr drehen lässt, verhindert, dass der Mietvertrag gekündigt werden kann. Denn der Vermieter verlangt, dass er in die Wohnung kommt, um Besichtigungen durchzuführen.

Laut Schlüsseldienst könne das Problem nur durch Zerstörung der nachträglich eingebauten Tür gelöst werden. Kosten: etwa 1200 Euro. Die will natürlich weder Justin noch sein Vermieter zahlen.

Gerade als Timo Heitmann dem Koch helfen und die Kommunikation mit dem früheren Versicherer aufnehmen will, meldet er sich plötzlich nicht mehr. Der Fall wurde bis heute nicht abgeschlossen.

Neue Folgen "Die Versicherungsdetektive" zeigt RTL sonntags ab 19.05 Uhr. Bei RTL+ gibt es die Folgen auf Abruf.