Zahlreiche Filmklassiker bei RTL: DAS alles könnt Ihr an Weihnachten sehen!

Anschließend läuft auch noch der zweite von drei Teilen. Der dritte und letzte Teil läuft dann am 26. Dezember um 13.50 Uhr.

Am Heiligabend geht es sehr weihnachtlich weiter. Seit den frühen Morgenstunden zeigt RTL wieder einige Weihnachtsfilme. Das Highlight dabei ist mit Sicherheit " Das Wunder von Manhattan ", ein Film aus dem Jahr 1994. Dieser läuft um 12.45 Uhr.

Denn bereits am vergangenen Freitagabend lief " Let's Dance - Die große Weihnachtsshow ". Und auch an den beiden Wochenendtagen danach überzeugte der Sender mit vielen amerikanischen Weihnachtsfilmen.

RTL / The Walt Disney Company

Auch Günther Jauch (68) wird an den Feiertagen mit "Wer wird Millionär?" zu sehen sein. © RTL / Stefan Gregorowius

Und auch am 1. und 2. Weihnachtstag dürfte den TV-Liebhabern nicht langweilig werden.

Denn ein Jahr nach der Erstausstrahlung bringt der Kölner TV-Sender abermals "Neue Geschichten vom Pumuckl" im Free-TV.

Insgesamt 13 Folgen werden von der Familienserie, die auf der erdachten Reihe von "Meister Eder und sein Pumuckl" basiert, am 1. und 2. Weihnachtstag gezeigt.

Ebenfalls an den beiden Feiertagen läuft ein Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?".

Sowohl am 25. als auch am 26. Dezember wird Moderator Günther Jauch (68) die TV-Zuschauer an den Bildschirmen um 20.15 Uhr begrüßen.