Russlanddeutsch und schwul? Berliner erlebt viel Hass: "Dort würde man dich umbringen!"

Ein Instagram-Reel über seine Identität als Russlanddeutscher ging viral: Daniel Heinz (29) aus Berlin. © ZDF/Jens Gyarmaty

Mehr als 570.000 Views erhielt das 2024 veröffentlichte "Ich bin Russlanddeutscher" bis heute bereits.

In rascher Szenenfolge bestätigt der Aktivist darin in ironischer Weise gängige Vorurteile wie: "Ich bin Russlanddeutscher, natürlich sitze ich am liebsten in der Hocke", "Natürlich habe ich früher die Klitschkos gefeiert" oder auch "Natürlich bin ich vor meiner Familie nicht geoutet".



In der neuen ZDF-Doku "37°Leben: Russlanddeutsche - zerrissene Communitys" führte Heinz weiter aus: "Viele Menschen verbinden Russlanddeutsche mit Alkohol oder Drogen, mit Kriminalität, betrachten uns als Putin-Freunde."

Gerade deshalb sei sein Video bei vielen Russlanddeutschen und anderen Migranten gut angekommen: "Leute haben mir gesagt: Schön auch mal eine Person wie dich zu sehen. Jemanden, der etwa homosexuell ist, und sich zugleich als Russlanddeutscher betrachtet."

Doch genau diese Tatsache rief auch entgegengesetzte Reaktionen hervor. In "37°Leben" erinnerte sich Daniel Heinz: "Es gab auch einen Shitstorm. Nicht nur von der russisch-sprachigen Community, sehr stark auch von dort, weil der Algorithmus es den Leuten in die Timeline gespült hat."

Für seine sexuelle Orientierung und auch für seine solidarische Haltung der Ukraine gegenüber habe er sich "die widerlichsten Beleidigungen" anhören müssen. "Mir wurde gesagt, ich solle mal nach Russland gehen, da würde ich schon sehen, was man mit mir macht. Also mich umbringen oder sowas." Teilweise hätten solche Kommentare Tausende von Likes bekommen.