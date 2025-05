Sabine verliert viel Geld durch Heiratsschwindler: Jetzt ist sie wieder verliebt

Neu-Ulm/Abuja (Nigeria) - Sabine (62) hat eine schmerzvolle Scheidung von ihrem Ex-Mann hinter sich. Der Nigerianer hat sie eiskalt übers Ohr gehauen. Doch die lebensfrohe Schwäbin schwebt wieder im siebten Himmel, denn sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Eugene ist 42 und kommt wie Sabines Ex-Partner aus Nigeria. Nach zweieinhalb Jahren räumlicher Trennung will sich das Paar nun endlich wiedersehen.

2018 lernte die 62-Jährige ihren Ex-Mann auf einer Dating-Plattform kennen und verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Nach der Hochzeit zog er sogar ins beschauliche Neu-Ulm an der Grenze zu Baden-Württemberg .

In Kenia verbringen die beiden ihren Liebesurlaub. © Joyn

30 Monate haben sich die Turteltauben nicht mehr gesehen. Das soll sich jetzt ändern, denn ein Liebesurlaub in Kenia steht an.

Dieser verläuft jedoch nicht ganz nach Plan. Während Sabine bereits ganz sehnsüchtig auf ihren Lover am Strand in Mombasa wartet, weilt Eugene noch in Nigeria. Sein Flug wurde gestrichen und die Ankunft verschiebt sich.

Zum Glück können sich die beiden am nächsten Tag in die Arme schließen. In einem Hotel samt Pool verbringt das verliebte Paar Zeit zu zweit. "Wäre natürlich toll, wenn das immer so wäre", träumt die vierfache Hundemama.

Doch wie sieht die Zukunft aus und wo werden die beiden künftig leben? Es gibt noch so viel zu klären ...

Die zweite Folge "Amore unter Palmen" sehr Ihr am Montag um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder auf Abruf bei Joyn.