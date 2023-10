Sat.1 krempelt ganzes Nachmittags-Programm um!

Jasmin Wagner (43, aka Sängerin Blümchen, l.) und Jochen Schropp (44, 2.v.r.) führten durch das Programm bei "Volles Haus". Weil kaum jemand einschaltete, läuft das Format nun nicht mehr. © Sat.1/Willi Weber

Das war's für "Volles Haus"! Die Nachmittagsshow läuft in knapp zwei Wochen, am 13. Oktober, zum letzten Mal im linearen Fernsehen. Der Sender verfolgt damit seine Strategie, demnächst mehr Doku-Soaps zu zeigen. Zudem schaltete kaum jemand ein, was zu desaströsen Quoten führte.

Mit den neuen Shows sollen fortan auch "Menschen, die in unserer Gesellschaft zu häufig vergessen werden" in den Fokus gerückt werden.

Ab dem 6. November läuft um 15 Uhr "We are Family!". Die Doku-Soap-Reihe begleitet Familien aus ganz Deutschland "bei ihren täglichen Abenteuern und Herausforderungen", kündigte Sat.1 am heutigen Montag an.

Eine Stunde später beginnt dann das ebenfalls neue Format "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz". Dort werden Tierretter in ihrer Kleintierpraxis, im Zoo, im Pferdestall und auf dem Bauernhof gezeigt.

Der Sender verspricht: "Man ist dabei, wenn ein Pferd zum Zahnarzt muss oder ein Hamster plötzlich krank ist und zum Tierarzt geht."