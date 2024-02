Schlag den Star! Bausa hängt Emilio Sakraya in 14 Runden ab: "Es war mega intensiv"

Unterföhring - Am Samstagabend wurden 4,8 Millionen Menschen Zeuge, wie ein Deutsch-Rapper einen Schauspieler vor laufender Kamera von den Beinen holt – rein metaphorisch gesprochen. Meistens.

Sudden Death: Mit Bowlingschuhen spielen Emilio Sakraya (liegend) und Bausa auf einer Eisfläche mit "Broomball" eine Art Hockey. © Pro7/Willi Weber

In der ProSieben-Show "Schlag den Star" hat sich Sprechgesangskünstler Bausa (35, "Was du Liebe nennst") mit "Bibi & Tina"-Tarik-Darsteller Emilio Sakraya (27) in den bekannten TV-Wettkampf gewagt.

Am Ende sollte der Saarbrückener Rapper, der bürgerlich Julian Otto heißt, in 14 von möglichen 15 Spielen die Nase so weit vorne haben, dass ihn sein Kontrahent nicht mehr überholen konnte.

Und der in Blau angetretene Chartstürmer zeigte sich voll und ganz als Sportsmann und fairer Gewinner.

"Es war mega intensiv. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Viel mehr, als ich gedacht habe. Deswegen konnte ich mich auch so gut reinkämpfen. Ich habe es sehr genossen", resümiert Bausa zufrieden und begeistert zugleich.

"Emilio war ein sehr fairer, starker Gegner, und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich gewonnen habe. Aber es ist geil!"

Für seinen Gegenspieler, den "Rheingold"-Hauptdarsteller, Sakraya ging mit dieser Sendung – trotz Niederlage – ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung.