"Schlag den Star": Kruses schummeln sich zum Sieg? Fans wütend

München - In einer neuen Folge "Schlag den Star" traten am Samstagabend Max Kruse (36) mit Ehefrau Dilara (33) gegen Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38) und seine Verlobte Lia Mitrou (28) an. Am Ende durften erstere jubeln und den Geldkoffer mit 100.000 Euro mit heimnehmen.