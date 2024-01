28.01.2024 07:37 1.947 "Schlag den Star": Stefanie Giesinger von Leony abgewatscht - "bisschen blöd gelaufen"

Sängerin Leony trat am Samstag in der TV-Show "Schlag den Star" gegen Model Stefanie Giesinger an und gewann.

Von Friederike Hauer

München - Sängerin Leony (26, "Faded Love") konnte Model Stefanie Giesinger (27, GNTM-Siegerin 2014) am Samstagabend bei "Schlag den Star" auf ProSieben besiegen. Stefanie Giesinger (279 sitzt fassungslos im Bagger. © Pro7/Willi Weber "Das wird nicht so easy für dich, Steffi. Heute musst du dich wärmer anziehen als bei einem Shooting", hatte die Sängerin bereits vor der Show verkündet und Recht behalten: Schon beim ersten Spiel konnte Leony mit ihrer Gelenkigkeit beeindrucken. "Ich hasse es. Warum habe ich hier mitgemacht?", schnaufte derweil Model Stefanie. Eine besondere Watsche musste die Ex-GNTM-Gewinnerin dann beim "Bagger-Puzzle" einstecken: Hier galt es riesige Puzzleteile mithilfe eines Baggers in die richtige Lücke einzusetzen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen sah es so aus, als hätte Stefanie gewonnen. TV & Shows Das Supertalent startet wieder: Warum unser Redakteur drauf verzichtet Während die schon jubelte, musste Moderator Elton (52) einen Rückzieher machen: "Stopp. Wir müssen weiterspielen". Das Model hatte das Puzzleteil doch nicht richtig eingesetzt - so schaffte es am Ende Leony ihr Teil schneller abzulegen und gewann die Runde. "Ein bisschen blöd gelaufen", stellte Elton fest und entschuldigte sich bei Stefanie. Fieser Beinahe-Sieg für Stefanie Giesinger: "Ich hasse es zu verlieren" Eine weitere Niederlage beim "Eis-Rad-Rennen" brachte Stefanie weiter an ihre Grenze: "Ich hasse es zu verlieren. Ich bin richtig sauer auf mich!" Wohl vom Frust beflügelt, zeigte sie sich dann beim "Ein-Bechern" geschickter und ließ auch an den Sprossenwand Leony hinter sich. Leony (26) behielt einen kühlen Kopf und konnte am Ende den Sieg einstreichen. © Pro7/Willi Weber Sängerin Leony gewinnt "Schlag den Star" auf ProSieben Die Sängerin ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und konnte beim "Kegel wegschwingen" und "Karussell-Ball" wieder punkten. Kurz vor Mitternacht stand dann das Matchball-Spiel für Leony auf dem Plan: Und tatsächlich - die redegewandte 26-Jährige schaffte es am schnellsten Sprichwörter rückwärts aufzusagen und konnte sich um fünf nach zwölf über den Geldkoffer mit 100.000 Euro freuen.

Titelfoto: Bildmontage: Pro7/Willi Weber (2)