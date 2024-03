"Schlag den Star" gegen Kaya Yanar: Paul Panzer ist eiskalt! "Google mal Stil, Junge"

Paul Panzer (52, l.) bekommt es am heutigen Samstagabend bei "Schlag den Star" auf ProSieben mit Kaya Yanar (50) zu tun. © Seven.One/Steffen Z Wolff

Zur Primetime ab 20.15 Uhr treten auf ProSieben nämlich Kaya Yanar (50) und Paul Panzer (52) in bis zu 15 Runden gegeneinander an. Die Lachmuskeln sollten am Abend also richtig strapaziert werden.

Natürlich dürfen kleine Frotzeleien im Vorfeld der beliebten Sendung angesichts der 100.000 Euro, die einmal mehr auf dem Spiel stehen, nicht fehlen.

"Ist das Motto am Samstag Achtziger, oder kann sich Paul mal was Ordentliches anziehen?", feuerte Yanar in Richtung seines Kontrahenten. Wirklich beeindrucken konnte er diesen damit aber nicht.

Panzers Konter: "Was guckst du?! Google mal Stil, Junge!" Na das kann in der Show ja was werden ...