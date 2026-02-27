Schreck während Live-Übertragung: Feuer im TV-Studio!
Köln - Solch eine Situation sehen Fernseh-Zuschauer auch nicht alle Tage: Während einer Live-Übertragung bei "Ntv" kam es zu einem Feuer, weshalb die Moderatorin fluchtartig das TV-Studio verließ.
Geschehen ist der Vorfall am Freitagmorgen (27. Februar). Nach einem Beitrag über den Equal-Pay-Day gab der Kölner Nachrichtensender um kurz nach 8 Uhr ins Studio zu Jasmin Gebele ab.
Plötzlich verließ die Moderation ihr Pult und rannte geistesgegenwärtig weg, denn mitten im Studio brannte es!
Zu diesem Zeitpunkt war den TV-Zuschauern allerdings noch nicht klar, was los war. Sie sahen lediglich ein leeres Studio.
Dann aber bekamen die Betrachter genau mit, was los ist. Denn aus dem Hintergrund hörte man Stimmen und einzelne Wortfetzen.
Unter anderem konnte man heraushören, dass ein Mitarbeiter von "Feuer" sprach. Der Brand konnte aber glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht werden, wie man ebenfalls erfuhr. "Ich hab's gelöscht", sagte der Angestellte.
Nach Feuer in "ntv"-Studio: Techniker kümmern sich um beschädigten Strahler
Im Anschluss konnten die Zuschauer dann auch sehen, wie Techniker auf einer Leiter kletterten und sich um das Equipment kümmerten. Zudem fuchtelte einer der Mitarbeiter mit einem Kabel herum.
Scheinbar wurde das Feuer durch einen Strahler verursacht, denn die zwei Männer unterhielten sich darüber, welchen es getroffen hatte.
Nach kurzer Verwirrung schien der richtige Scheinwerfer dann aber gefunden zu sein und die Techniker wurden sich einig, welcher Strahler abgeklemmt werden musste.
Und tatsächlich hatte ein durchgeschmorter Scheinwerfer für einen kleinen Brand und den damit verbunden Schreck gesorgt, wie "RTL" berichtet.
Aufgrund der entschlossenen und schnellen Reaktion der Kollegen sowie der gegriffenen Sicherheitsroutinen sei es in den Morgenstunden des Freitags glücklicherweise aber "nur" bei einer Schrecksekunde geblieben.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa