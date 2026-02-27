Schreck während Live-Übertragung: Feuer im TV-Studio!

Köln - Solch eine Situation sehen Fernseh-Zuschauer auch nicht alle Tage: Während einer Live-Übertragung bei "Ntv" kam es zu einem Feuer, weshalb die Moderatorin fluchtartig das TV -Studio verließ.

Moderatorin Jasmin Gebele verließ fluchtartig ihr Pult. (Archivfoto) © IMAGO / Horst Galuschka

Geschehen ist der Vorfall am Freitagmorgen (27. Februar). Nach einem Beitrag über den Equal-Pay-Day gab der Kölner Nachrichtensender um kurz nach 8 Uhr ins Studio zu Jasmin Gebele ab.

Plötzlich verließ die Moderation ihr Pult und rannte geistesgegenwärtig weg, denn mitten im Studio brannte es!

Zu diesem Zeitpunkt war den TV-Zuschauern allerdings noch nicht klar, was los war. Sie sahen lediglich ein leeres Studio.

Dann aber bekamen die Betrachter genau mit, was los ist. Denn aus dem Hintergrund hörte man Stimmen und einzelne Wortfetzen.

Unter anderem konnte man heraushören, dass ein Mitarbeiter von "Feuer" sprach. Der Brand konnte aber glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht werden, wie man ebenfalls erfuhr. "Ich hab's gelöscht", sagte der Angestellte.