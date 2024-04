RTL-Hammer! Sender schmeißt Kult-Format aus dem Sonntags-Programm - das ist die Alternative

Köln - Damit haben die Fans wohl nicht gerechnet: Der Kölner Privatsender RTL hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass ab sofort das Kult-Format "Schwiegertochter gesucht" nicht mehr im Programm laufen wird.

Hundeprofi Martin Rütter (53) wird mit Wiederholungen seiner Show "Die Welpen kommen" ab sofort Sonntagabend bei RTL zu sehen sein. © RTL/Arya Shirazi

Warum sich RTL für diesen Schritt entschieden hat, ist derweil unklar. Naheliegend sind allerdings schlechte Quoten für das Format.

So berichtet etwa das Branchenmagazin "DWDL", dass sich für "Schwiegertochter gesucht" am Ostersonntag "kaum mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer" interessiert hätten - so wenig, wie nie zuvor!

Zumal sich laut "DWDL" auch die "Marktanteile bei Jung und Alt schon seit Beginn der neuen Staffel tief im einstelligen Bereich" bewegen würden. In der klassischen Zielgruppe seien es zuletzt sogar nur noch 6,7 Prozent gewesen.

RTL hat allerdings schon ein Alternativprogramm gefunden, wie der Sender bei Instagram berichtet: Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich demnach ab sofort jede Woche auf Wiederholungsfolgen von "Die Welpen kommen - Mit Martin Rütter" freuen.