"Schwiegertochter gesucht": Wird Kandidat Stephan von Mama Elke eiskalt ausgebremst?

Auf der Suche nach der großen Liebe bekommt Stephan auch Unterstützung von Mama Elke. © RTL

Nachdem in der Vorwoche schon Ex-"DSDS"-Teilnehmerin Claudia Haas (31) aus Hamburg den Fans von "Schwiegertochter gesucht" in Hülle und Fülle vorgestellt wurde, ist in dieser Woche Mitstreiter Stephan an der Reihe.

Für den Dauer-Single aus dem beschaulichen Grün Nordrhein-Westfalens ginge mit der richtigen Frau an seiner Seite ein waschechter Traum in Erfüllung. "Meine Traumfrau sollte selbstbewusst sein und ihren eigenen Kopf haben", wünscht sich der 54-Jährige.

Dass er auf der Suche nach der großen Liebe aus den Goldstücken Astrid, Daniela und Marion auswählen darf, erwärmt ihm dabei ganz besonders das Herz.

So doll, dass er seine Auserwählten gleich zu Beginn auf eine knifflige Probe stellt. Jeweils mit ihm an ihren Seiten sollen die drei schon kurz nach Betreten der vier Wände ein Stoffherz nähen und sich somit ein unvergessliches Andenken kreieren.

"Oh Hilfe! Ich kann nicht nähen", entfuhr es Schweizerin Daniela nach Bekanntgabe der "Übung".