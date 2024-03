"Schwiegertochter gesucht": "DSDS"-Urgestein sucht die große Liebe

Hamburg - Am heutigen Sonntagabend kehrt " Schwiegertochter gesucht " endlich wieder auf die TV-Bildschirme zurück. Mit dabei ist auch eine ehemalige Kandidatin von " Deutschland sucht den Superstar ".

Claudia Haas (31) mit ihrer Mutter Maria. Die 31-Jährige nahm viermal bei "Deutschland sucht den Superstar" teil. © RTL

Die 31-jährige Claudia Haas aus Hamburg sucht die große Liebe und erhofft sich diese bei der RTL-Kuppelshow zu finden. "Ich suche den Partner fürs Leben. Dass man einschläft und wach wird zusammen und dass man auch das Leben zusammen genießen kann und dass man dann immer miteinander ist", erklärt Claudia, die bereits eine kleine Berühmtheit ist.

Denn schon viermal bewarb sich die gelernte Krankenschwester bei "Deutschland sucht den Superstar". Allerdings erhielt sie jedes Mal vernichtende Kritik von Poptitan Dieter Bohlen (70) und Co.

Nun also versucht sie sich in einer anderen RTL-Sendung, um wenigstens den Partner fürs Leben zu finden. Allerdings hat sich auch ein Auswahlkriterium: Der Mann solle "ein bisschen Geld" haben, denn das wäre auch nicht schlecht wie sie zugibt: "Wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Ist wirklich so."

Trotz des Scheiterns in der Musikshow hat sie ihre Liebe zur Musik nicht aufgegeben. "Ich liebe zu performen", so Claudia, die jetzt aber die wahre Liebe suche.