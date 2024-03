Schwiegertochter gesucht: Dreifach geschiedener Bierkönig-DJ verwirrt von feschen Frauen

Mallorca - Auf der sommerlichen Sonneninsel Mallorca lebt Chris Caramello (36) zwar seinen Traum als durchgeknallter DJ, mit einer fröhlichen Frau an seiner Seite wäre das lustige Leben aber noch schöner. Genau das nimmt der Siegerland-Single jetzt bei " Schwiegertochter gesucht " in Angriff.

DJ Chris Caramello (36) will sein Single-Leben beenden. © RTL

"Wenn man die ganzen Pärchen am Strand sieht, Händchen halten, Küsschen links, Küsschen rechts - das ist das, was mir auf Mallorca fehlt", so der 36-Jährige. Gemeinsam mit Mama Gaby (67) stürzt er sich nun ins RTL-Liebesabenteuer.

"Ich hatte schon einige Beziehungen und war auch dreimal verheiratet - stolze Leistung. Aber wenn die Richtige dabei ist und es passt, sag’ ich noch mal: 'Ja, ich will!'" Ob der passende Deckel von Moderatorin Angela Finger-Erben (44) mitgebracht wird?

Seit zwei Jahren Single und bereits für die große Liebe ist die 28-jährige Lara. Die attraktive Autoteileverkäuferin aus dem traumhaften Thüringen hat aber schnell kraftvolle Konkurrenz vor der Brust. Die patente Patricia (33) aus der stringenten Steiermark sei "keine 0815, ich stech' raus und glaube nicht, dass mir jemand das Wasser reichen kann." Klare Ansage.

Henne Nummer drei für Hahn Chris ist die dynamische Dani (35). Die beeindruckende Barfrau aus dem pompösen Potsdam hat seit elf Jahren keinen Mann an ihrer Seite, schätzt ihre Chancen auf der balearischen Badeinsel aber positiv ein: "Ich hab das Gefühl, dass meine Chancen am ersten Tag super sind. Ich würde nicht sagen, dass er irgendwas bei mir nicht gut findet."