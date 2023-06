Bei "Shopping Queen" steht Guido der Mund offen: "So souverän hat noch keine ihren Po präsentiert"

Die erste Kandidatin der Woche bei "Shopping Queen" aus Berlin fand schnell ihren Look. © RTL / Constantin Ent.

Sommerzeit ist Festival-Zeit. Daher lautet das passende Motto der Woche: "Fancy Festival Frisur - Ziehe beim Musik-Festival alle Blicke auf dich!"

Zu den üblichen Regeln suchen fünf Frauen innerhalb von vier Stunden mit einem Budget von 500 Euro das passende Outfit, wobei diesmal das Hauptaugenmerk auf den Haaren und dem Make-up liegen soll.

Nachdem Moderator Guido das Motto der Woche verkündet hatte, gab es für die Siegerin in spe noch einen kleinen Ansporn on top: Der Fußballer Lukas Podolski (38) grüßte in die Kamera und veranstaltet das anstehende Festival, wofür er der Gewinnerin zwei Tickets versprach.

So zog die Montags-Kandidatin Natalie (28) mit ihrer Freundin los, um den besten Look der Woche zu kreieren. Die in Moskau geborene Kommunikationsmanagerin wurde gleich im ersten Laden fündig.

Doch bevor die ausgewählten Teile in der Shopping-Bag landeten, probierte sie einige gewagte Kombinationen in der Umkleidekabine an und ließ Mode-Guru Guido staunen. Die 28-Jährige präsentierte sich in Cowboystiefeln und Fransen-Lederjacke.

Darunter trug sie ein Netzkleid, wobei ihr Po deutlich zum Vorschein kam.