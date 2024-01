Budget-Problem? Luxus-Girl überrascht bei "Shopping Queen" mit Billig-Einkäufen!

Wie sollte sich Lea da bei "Shopping Queen" mit einem Budget von läppischen 500 Euro ein Outfit zum Thema "Hip in Ripp - zeige ein Outfit im angesagten Ripp-Strick" zusammenstellen?

Ein Blick in den Kleiderschrank, der geschätzt die Hälfte ihrer Wohnung einnimmt, offenbarte neben jeder Menge Designer-Kleidung auch eine große Sammlung teurer Handtaschen aller erdenklichen Luxusmarken.

Und das sah man ihr auch an. Bereits in den vier Tagen zuvor glänzte sie vom Haar bis zu den Schuhen immer mit dem perfekten Styling.

Allerdings hatte Lea vielleicht etwas zu viel bei ihren Klamotten gespart, denn die anderen Kandidatinnen hätten sich bei Cardigan und Schuhen etwas einen Tick Hochwertigeres gewünscht. Dennoch standen am Ende für die 27-Jährige 37 von 40 möglichen Punkten!

Da konnte Lea dann das restliche Geld ganz entspannt für eine teure Tasche (130 Euro) und Schmuck für 112 Euro raushauen. Der komplette Rest inklusive üppigem Trinkgeld floss dann in die Kassen der netten Damen des Hair-and-Make-up-Studios.

Mit 47 von 50 möglichen Punkten darf sich Kandidatin Sylvia (57) nun "Shopping Queen" von Kassel nennen. © RTL/Constantin Ent.

Da auch die Konkurrenz in dieser Woche sehr ordentlich gepunktet hatte, musste Moderator Guido Maria Kretschmer (58) mit seiner finalen Bewertung entscheiden, wer die "Shopping Queen" aus Kassel wird.

Seine Höchstpunktzahl - eine "9" - ging an Sylvia (57), die mit ihren 38 Zählern von den anderen Kandidatinnen ohnehin schon knapp an der Spitze des Klassements stand und damit zur verdienten Siegerin gekürt wurde.

In der kommenden Woche kommt "Shopping Queen" aus Frankfurt am Main mit einem Special zum am 19. Januar startenden Dschungelcamp. Dann erhalten die fünf Kandidatinnen jeweils prominente Unterstützung von einer Siegerin oder einem Sieger aus "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Zu sehen ist "Shopping Queen" wie üblich ab 15 Uhr bei VOX oder als Stream bei RTL+.