Dieses Outfit bringt Guido bei "Shopping Queen" zur Verzweiflung: "Da bin ich raus"

Berlin - In der Hauptstadt-Edition von Shopping Queen dreht sich alles um ein echtes Mode-Comeback. Doch schon am ersten Tag zeigt sich, wie schwierig das Thema der Woche ist.

Die erste Kandidatin Maxime (19), sucht ihr perfektes Outfit – Guido ist davon wenig begeistert. © Screenshot/Instagram/shoppingqueen.vox

Unter dem Motto "Kastiger Kult - kreiere ein modernes Outfit mit Schulterpolstern" sollen die Kandidatinnen den Stil der 80er neu interpretieren. Für Star-Designer Guido Maria Kretschmer (60) stehen betonte Schultern "wieder im Zentrum der Mode". Wichtig sei aber, die Taille zu betonen.

Den Auftakt macht Studentin Maxime (19), die sich in Berlins Secondhand-Läden eigentlich gut auskennt. Die Voraussetzungen für einen gelungenen Vintage-Look scheinen also da zu sein. Doch die Suche wird schnell zur Geduldsprobe.

Aus Zeitnot wählt sie einen Wollmantel, den die 19-Jährige mit einer weißen Bluse und einem langen Rock kombiniert. Ein Outfit, das nicht gerade auf Begeisterung trifft. "Da bin ich raus! Sie sieht aus wie eine Kellnerin in einem ostslawischen Land - das ist nicht der Weg", urteilt die Stil-Ikone.

Beim Styling setzt Maxime auf den Look von Pamela Anderson (58). Doch für Guido erinnert das Styling eher an eine prüde Hochzeitsfrisur statt an sexy Hollywood-Glamour. "Schade", meint er, "weil der erste Tag der Woche den Moment setzt."

Beim finalen Walk erhält die Studentin zwar Lob von den anderen Kandidatinnen, doch mit der Kritik tut sie sich schwer und verteidigt ihren Look. Guido bewertet wie immer erst am Ende der Woche, doch für den Modeschöpfer ist klar: "Ich hätte mehr Gas gegeben."