"Shopping Queen" in Hamburg: Finalkandidatin ist der größte Pechvogel
Hamburg - Den Finaltag von "Shopping Queen" aus Hamburg bestritt Aissatou - der kleine Pechvogel der Runde. Denn die 21-Jährige war nicht nur die einzige, die nicht das Glück hatte, den 200-Euro-Umschlag zu ziehen, sie landete mit ihrem Look auch auf dem letzten Platz.
Wie alle anderen Kandidatinnen griff auch Aissatou zum Joker. Statt zwei grünen Scheinen zog die 21-Jährige allerdings die Niete.
Die Matcha-Liebhaberin aus Hamburg-Dulsberg - dem "Ghetto" wie sie ihre Gegend selbst nennt - hatte dadurch nicht nur wie sonst üblich 500 Euro und damit 200 weniger als alle anderen zur Verfügung, sie verlor auch eine Stunde Zeit.
Doch nicht nur der Zeitdruck macht der Final-Kandidatin Probleme. Die 1,85 Meter große Hamburgerin hat Schuhgröße 45 und steht deshalb immer wieder vor Herausforderungen beim Schuhkauf.
So auch an ihrem Shopping-Tag. Sie entschied sich für ein paar offene Wildleder-Schlupf-Sandalen aus der Männerabteilung.
Sowohl Star-Designer Guido Maria Kretschmer (61) als auch die Konkurrenz konnten mit diesem Kauf gar nichts anfangen.
"Die Schuhe sind der Killer. Also wir sind hier in Hamburg. Weißt du, wie viel Transsexuelle es hier gibt? Hier gibts es ganze Läden ...", spielte der Experte in seiner Bewertung auf die Option stylische Schuhe in großen Größen zu finden, an.
Wegen "Gesundheitsschlappen"? Aissatou landet auf dem letzten Platz
Guido outete sich trotzdem als großer Aissatou-Fan: "Ich finde die so süß. Ich hoffe, dass die ganz groß rauskommt."
Zudem gefiel ihm die Brille. Auch das Kleid sah entgegen seiner Erwartungen "lässiger an ihr aus" als gedacht.
Dagegen fand Mittwochs-Kandidatin Janika (37) deutlich strengere Worte zum Outfit. "Die Brille fand' ich gar nicht gut und die Gesundheitsschlappen haben sie viel zu alt gemacht, leider."
Die Ex-Bachelor-Lady zückte deshalb nur sechs Punkte für Aissatou. Von den anderen erhielt die 21-Jährige zwei Mal sieben und einmal acht Punkte und landete damit zunächst auf dem letzten Platz.
Auch Guidos-Bewertung konnte ihren Rang letztlich nicht verbessern. Der Experte gab Aissatou sieben Punkte.
Auf Platz vier folgte dann Melissa (24) vom Montag, den dritten Platz belegte Janika. Auf dem zweiten Rang landete Tine (45) und somit gewinnt Donnerstags-Einkäuferin Zoe (54) mit 44 Punkten die Hamburg-Woche.
Das Finale sowie alle anderen Folgen von "Shopping Queen" sind täglich, ab 15 Uhr, bei VOX und als Stream bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+/privat