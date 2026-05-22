"Shopping Queen" in Hamburg: Finalkandidatin ist der größte Pechvogel

Hamburg - Den Finaltag von " Shopping Queen " aus Hamburg bestritt Aissatou - der kleine Pechvogel der Runde. Denn die 21-Jährige war nicht nur die einzige, die nicht das Glück hatte, den 200-Euro-Umschlag zu ziehen, sie landete mit ihrem Look auch auf dem letzten Platz.

Aissatou (21) konnte die Kandidatinnen nicht mit ihrer Schuhwahl begeistern. © Screenshot RTL+

Wie alle anderen Kandidatinnen griff auch Aissatou zum Joker. Statt zwei grünen Scheinen zog die 21-Jährige allerdings die Niete.

Die Matcha-Liebhaberin aus Hamburg-Dulsberg - dem "Ghetto" wie sie ihre Gegend selbst nennt - hatte dadurch nicht nur wie sonst üblich 500 Euro und damit 200 weniger als alle anderen zur Verfügung, sie verlor auch eine Stunde Zeit.

Doch nicht nur der Zeitdruck macht der Final-Kandidatin Probleme. Die 1,85 Meter große Hamburgerin hat Schuhgröße 45 und steht deshalb immer wieder vor Herausforderungen beim Schuhkauf.

So auch an ihrem Shopping-Tag. Sie entschied sich für ein paar offene Wildleder-Schlupf-Sandalen aus der Männerabteilung.

Sowohl Star-Designer Guido Maria Kretschmer (61) als auch die Konkurrenz konnten mit diesem Kauf gar nichts anfangen.

"Die Schuhe sind der Killer. Also wir sind hier in Hamburg. Weißt du, wie viel Transsexuelle es hier gibt? Hier gibts es ganze Läden ...", spielte der Experte in seiner Bewertung auf die Option stylische Schuhe in großen Größen zu finden, an.