21.05.2026 13:00 Ex-Bachelor-Kandidatin feiert "Shopping Queen"-Watch-Party mit Mitstreiterinnen

Ex-Bachelor-Kandidatin Janika Schwarz lud am Mittwoch zu sich ein. Bei Rosé-Wein, Sushi und Torte wurde ihr "Shopping Queen"-Tag zelebriert. TAG24 war dabei.

Von Alice Nägle

Hamburg - Ist man einmal im Leben Teil von "Shopping Queen", muss das ordentlich zelebriert werden. So das Motto von Ex-Bachelor-Kandidatin Janika Schwarz (37). Deshalb lud sie am Mittwoch neben Freundinnen auch ihre Mitstreiterinnen zu sich ein. Bei Rosé-Wein, Sushi und Torte zelebrierte sie ihren Shopping-Tag in ihrer Wohnung in Hamburg. TAG24 war dabei.

V.l.n.r.: Donnerstagskandidatin Zoe (54), Janika (37), Dienstags-Einkäuferin Tine (45) und Montagsteilnehmerin Melissa (24) schauten gemeinsam die "Shopping Queen"-Folge von Mittwoch. © Stephan Wallocha Schon zur Begrüßung überraschte Janika mit Krönchen und rosa-roter Luftballon-Deko in ihrer Dachgeschoss-Wohnung. Nach einem großen "Hallo" und der Schlemmerei versammelten sich alle auf dem Sofa, um die Einkaufstour von Janika mit ihrer Shopping-Begleitung und besten Freundin Jea Ekua Assiamah zu verfolgen. Doch neben der Möglichkeit, 700 Euro für Mode auf den Kopf zu hauen und Guido Maria Kretschmer (61) persönlich zu treffen, ist für die 37-Jährige etwas ganz anderes das eigentliche Highlight der Woche gewesen. Shopping Queen Guido macht den Unterschied: Seine Punkte sorgen für Wende bei "Shopping Queen" "Wir haben einfach alle so gematcht. Das war herrlich. Man sieht ja, wir haben ja immer noch Kontakt", betonte die 37-Jährige am Mittwoch gegenüber TAG24. "Man hat Freundinnen gefunden." Darunter sehr gute Freundinnen, wie es scheint. Schließlich trafen sich Dienstagskandidatin Tine (45), Janika und Donnerstagskandidatin Zoe (53) nicht nur zum Public-Viewing, sondern fuhren seit den Dreharbeiten vor über einem Jahr bereits zwei Mal miteinander in den Urlaub - zuletzt nach Albanien, davor gönnten sie sich einen London-Trip.

Der heimliche Star des Abends: Janikas Dachsi. Der Dackel machte sich sehr gerne über die extra angefertigte "Shopping Queen"-Torte her. © Stephan Wallocha

Freundin Tine war anfangs skeptisch: "Miss-Arrogant aus Blankenese"

Wenn aus Konkurrentinnen Freundinnen werden: Tine (45, l.) und Janika lernten sich bei "Shopping Queen" kennen und sind seither bereits zwei Mal zusammen in den Urlaub gefahren. © Stephan Wallocha Und das, obwohl die ein oder andere anfangs skeptisch in die Woche gestartet war. So sei Tines erster Eindruck von Janika gewesen: "Miss-Arrogant aus Blankenese", gab sie gegenüber TAG24 zu. Doch das habe sich dann nicht bewahrheitet. "Ich habe ganz viele nette Mädels kennengelernt, die ich wahrscheinlich auf normalem Wege gar nicht kennengelernt hätte", freute sich die 45-Jährige. Shopping Queen Guido Maria Kretschmer bei "Shopping Queen" fassungslos: "Das haben wir noch nie gehabt" Daneben habe auch Janika aufgrund ihrer TV-Erfahrung bei dem RTL-Kuppel-Format "Der Bachelor" Bedenken gehabt, die sich aber schnell in Luft aufgelöst hätten. "Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass die Woche so schön endet. Ich dachte mir: 'Oje, wieder so Mädels, wie beim Bachelor ...'" So zeigten sich alle dankbar für die Erfahrung. Denn, auch wenn es in dem ein oder anderen Moment auf jeden Fall stressig gewesen sei, sei es eine "sehr spaßige Woche" gewesen. Kandidatin Zoe (54) ging sogar so weit und sagte: "Für mich war das wirklich eines der absoluten Highlights in meinem Leben. Außer der Geburt meiner Kinder, meiner Hochzeit, meiner Reisen." Dürfte Janika noch einmal an dem beliebten VOX-Format teilnehmen, würde sie grundsätzlich nichts anders machen, betonte sie abschließend: "Ich bin mir treu geblieben, absolut, zu 100 Prozent. Ich würde alles wieder so machen."

Mit Sushi, Käsespießen, Brot und Dips wurde bei der Watch-Party für das leibliche Wohl gesorgt. © Stephan Wallocha

So bewertet die Konkurrenz Janikas Outfit