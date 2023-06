Farbenspiel bei "Shopping Queen" in Berlin: Greift Alex mit seiner Rot-Grün-Schwäche daneben?

Berlin - Es ist Bergfest bei " Shopping Queen " in Berlin ! Zu dem Motto: "Farbenspiel! Drehe das Glücksrad und finde die Farbe für dein Outfit" shoppen diese Woche ausschließlich Männer durch die Läden. Ob Kandidat Alex (39) trotz Farbschwäche den passenden Ton finden konnte?

Mittwochs-Kandidat des Männer-Spezials Alex (39) hatte Spaß beim Shoppen. © RTL / Constantin Ent.

Nachdem sich die Herrenrunde beim Mittwochs-Kandidaten eingefunden hatte, drehte Alex am Rad und bekam die Farbe "Rosa" zugeteilt.

Moderator der Shopping-Sendung Guido Maria Kretschmer (58) war gespannt, wie der 39-Jährige den Farbton in seinen Look integrieren wird.

Alex verriet, dass er eine Farbschwäche hat und vor allem Rot und Grün schlecht voneinander unterscheiden könne.

"Ich bin nicht ganz farbenblind, aber ich kann einige Farben nicht korrekt zuordnen", sagte der aufgeweckte Berliner und freut sich daher auf die Unterstützung seiner Shopping-Begleitung.

Im ersten Laden angekommen, probierte Alex ein graues Shirt mit bunten Punkten und eine Jeans an. Der Look gefiel ihm ganz gut. Doch als Alex eine karierte Stoffhose für 220 Euro überzog, war es um ihn geschehen. "Ich habe mich in die Hose verliebt", rief der Berliner.

Als Alex aus der Umkleidekabine kam, hatte er der Kassiererin jedoch etwas zu beichten: "Der Knopf ist bei der Anprobe weggesprungen." Dieses Malheur fixte der kreative Alex auf dem Laufsteg mit einem pinken Schnürband. Schließlich sollte die Hose keinen plötzlichen Abgang machen.

Im zweiten Laden fiel die Wahl auf einen Blazer in Pink mit leichten Schulterpolstern, ein weißes Tanktop, ein ebenfalls pinkfarbenes, gemustertes Tuch sowie zur Hose passende Turnschuhe. "Ich bin so happy", freute sich der 39-Jährige an der Kasse und gab ein großzügiges Trinkgeld.

In der Drogerie deckte sich Alex noch mit Accessoires ein, bevor es zum Barbier ging. Dort angekommen ließ sich der Berliner seinen Bart stutzen und pflegen.