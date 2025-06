Guido Maria Kretschmer ärgert sich über Hündin: "Dafür kann sie wahnsinnig gut küssen!"

Leipzig - An Tag 3 der Leipziger " Shopping Queen "-Woche darf Jennifer (33) zeigen, was sie kann. Für Guido Maria Kretschmer (60) steht aber nicht nur ihre stylische Schlaghose, sondern besonders ihr süßes Haustier im Fokus.

Guido Maria Kretschmer (60) beäugt fasziniert den niedrigen Couchtisch. © RTL+

Während den meisten Zuschauern wohl vor allem Jennifers sündhaft teure Handtaschen-Sammlung inklusive Birkin Bag im Gedächtnis bleiben wird, hat Guido nur Augen für eines: den Hund Malte.

Der zeigt sich vor der Kamera nämlich von seiner allerbesten Seite und ignoriert sogar die Snacks, die genau auf Blickhöhe auf dem nur kniehohen Tisch im Wohnzimmer bereitliegen.

"Wenn das Essen bei mir so auf dem Tisch stehen würde, das wäre alles weg", kann der 60-Jährige es in Gedanken an seine eigene Hündin Pierrine kaum fassen. "Pierrine hätte das alles gefressen. Alles. Da würde nichts mehr bleiben."

Was das wohl über seine Erziehungsmaßnahmen aussagt? "Ich hab da wirklich was falsch gemacht", muss der Mode-Experte schweren Herzens schlussfolgern.

Doch einen besonderen "Vorteil" bringe seine Hündin trotz aller Eigenheiten mit, wie er verrät: "Dafür kann sie wahnsinnig gut küssen!"