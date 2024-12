Kandidatin zieht bei "Shopping Queen" blank: "Brust bitte wieder reinnehmen!"

"Wir haben die Brust mit der ganzen Nation geteilt, übrigens auch in der Schweiz und in Österreich", sagte Guido lachend und lobte Simones offene Art, mit ihrem Körper umzugehen. Fand aber auch: "Ruhig die Brust wieder reinnehmen jetzt wenn's geht."

Simones erste Wahl fiel auf einen grünen Slip. "Grün ist schwierig. Da denkt man an Parteitag oder so", kommentierte Moderator Guido Maria Kretschmer (59) wenig begeistert und fand auch ein Dessous in Rosa mit schwarzen Strapsen nicht stimmig.

Das letzte Teil sollte ein Trenchcoat sein, der den Look komplettieren sollte. Doch es kam anders und Simone verliebte sich in einen Plüschbademantel. "Das ist die Luxusvariante eines Bademantels", so Simone begeistert.

Während einige von ihnen von Simones Look positiv überrascht waren, war eine Kandidatin jedoch sehr enttäuscht und äußerte dies offen. "Ich hab mir was ganz anderes vorgestellt. Da kam da so ein Kuschelbär heraus, da dachte ich 'Oh, ne.'"

Für ihre "süße Bescherung" bekam Simone von ihren Konkurrenten insgesamt 29 Punkte. "Der Plüschteddy-Bademantel killt den Look", war Guidos Fazit. Mit einem Trenchcoat hätte sie ausgesehen wie "Pretty Woman". Aber so …", sagte der Modepapst, der am Freitag seine Punkte vergeben wird.

Am Mittwoch shoppt Pauline (26), die eine "kinky Klamotten-Schublade" hat, durch Berlin auf der Suche nach ihrem aufregenden Lingerie-Look.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.