Sehr knappes "Shopping Queen"-Finale: Kandidat Alvaro greift zur Schere!

Hamburg - Finale bei " Shopping Queen " aus Hamburg ! Am letzten Tag der "Männer Spezial"-Runde geht Alvaro (53) auf große Einkaufstour.

Ein Hugo-Boss-Sneaker rundet den lässigen Look schließlich ab - so wie es sich auch Guido gewünscht hatte. Und die Überraschung: Alvaro schneidet die Ärmel des Hoodies ab.

Allerdings nimmt der Kunst-Liebhaber zweimal den gleichen Pullover und bereut das recht schnell. Denn: Das Budget ist für den üblichen Fashion-Geldbeutel des Schaufenster-Dekorateurs etwas zu gering. In der Outlet-Abteilung eines Luxus-Secondhandgstores wird das Duo aber dennoch fündig und eine rote Cross-Body-Tasche wandert in den pinken Shopping-Beutel.

Und wer hätte das gedacht: Als leidenschaftlicher Modefan findet der 53-Jährige natürlich alles auf einmal im ersten Laden: Mit roten Boxershorts, einen weißen Hoodie, sowie rot-weißen Tennissocken kreiert der Halbchilene einen sehr amerikanischen Look. Etwas, womit der Rest so sicherlich nicht rechnen wird.

Und damit "Alverönchen mit dem Krönchen", so der Spitzname von Aiko für den Freitagskandidaten, nicht dehydriert hat die aufmerksame Shopping-Begleitung ein "Aperölchen" mitgebracht.

Mit mehreren Plänen und Aiko (36) an der Seite flitzt der "wunderbare Modemann", wie ihn Stardesigner Guido Maria Kretschmer (59) beschreibt, los.

Guido Maria Kretschmer (59) verteilte am Ende der Männer-Woche gleich zweimal zehn Punkte. © RTL / Constantin Ent.

Das gefällt auch Christian (35), den das Outfit von Alvaro "völlig vom Hocker gerissen hat", wie er zugab, als er die zehn Punkte zückt. Auch Erik (34) und Nils (23) sind wahnsinnig begeistert von dem farbenfrohen Look des 53-Jährigen und greifen zur Höchstpunktzahl.

Einzig der bislang führende Kandidat Noah (32) macht Alvaro zunächst einen Strich durch die Rechnung. Wegen seiner neun Punkte kann der älteste der Runde nicht mit ihm gleich ziehen und landet erstmal mit 39 Punkten auf Platz zwei. Aber was sagt Experte Guido?

Der stimmt zu. Auch in seinen Augen haben Noah (Dienstag) und Alvaro (Freitag) die Woche am besten gerockt. Beide ernten zehn Punkte von dem Stardesigner. Für Noah bedeutet das aber nicht nur Platz eins und der Titel "Shopping King von Hamburg", sondern auch die höchste Punktzahl die man bei "Shopping Queen" nur erreichen kann: 50! Platz zwei geht demnach mit nur einem knappen Punkt Abstand an Alvaro.

Auf Treppchen drei landet Küken Nils. Platz vier teilen sich Erik vom Montag und Christian.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und jederzeit im Stream bei RTL+.