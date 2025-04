11.04.2025 07:40 615 Shopping-Budget reicht nicht aus! Kandidatin kauft Schere - und macht kurzen Prozess

Am Freitag wird bei "Shopping Queen" in Düsseldorf die Siegerin gekürt, so zieht am Finaltag Susanne an allen vorbei und schnappt sich das Krönchen.

Von Laura Miemczyk

Düsseldorf - Zum Finaltag bei "Shopping Queen" in Düsseldorf sorgt Tageskandidatin Susanne (51) für ein Novum, denn die dreifache Mutter lässt sich nicht beim Friseur, sondern auf der Straße stehend eine neue Frisur von ihrer Tochter verpassen. In die Hose geht das Experiment allerdings nicht, ganz im Gegenteil! Susanne (51) shoppt am Freitag fast ihr gesamtes Outfit in ein und demselben Laden. © RTL / Constantin Ent. Dabei ist Töchterchen und Shopping-Begleitung Marie-Sophie (28) gar keine gelernte Friseurin, wie sie dem VOX-Kamerateam noch verrät und im Anschluss eifrig Hand an ihrer Mutter anlegt, um Susanne kurzum - mitten auf der "Kö" - das Haar um etwa 20 Zentimeter zu kürzen. Aufgabe ist auch diesmal, einen perfekten Look zum Motto "Gekrönte Liebe - Finde den perfekten Look für die Feierlichkeiten zum 20. Hochzeitstag von König Charles und Camilla" umzusetzen. "Marie, wenn du da jetzt 'ne Ecke reinschneidest, werd' ich wütend!", instruiert die Freitagskandidatin ihre Tochter noch, doch nach einigem Hin und Her sind sie beiden fertig - und das Ergebnis kann sich tatsächlich sehen lassen! Shopping Queen Nur einen Punkt Unterschied! Sie holt sich bei "Shopping Queen" die Krone Auf die Idee gekommen ist das Mutter-Tochter-Gespann in Ermangelung an Geld, denn weil die beiden zuvor fast das gesamte Budget auf den Kopf gehauen haben, muss der Besuch beim Friseur gecancelt werden. Susannes Konkurrentinnen bemerken allerdings nichts von dem Selfmade-Bob und verfallen in helle Begeisterung, als die 51-Jährige in ihrem royalen Look auf den Laufsteg tritt. Mit insgesamt 47 Punkten zieht sie an allen Konkurrentinnen vorbei und schnappt sich das Krönchen! Susanne lässt sich von ihrer Tochter (28) mitten auf der "Kö" die Haare schneiden. © Screenshot/RTL+ "Shopping Queen" in Düsseldorf: Guido ist von Susannes Look begeistert - "Perfekt gemacht" Guido (59) findet Susannes Look zum royalen Wochenmotto "perfekt". © Screenshot/RTL+ Die ehemalige Balletttänzerin trägt am Ende ein grau-blaues Samtkostüm, zu dem sie schlichte Accessoires, blaue Schuhe und Tasche sowie einen grauen Fascinator kombiniert - ein Look, der zusammen mit ihrer neuen Frisur für einen regelrechten Wow-Moment sorgt. "Ich finde, sie sieht aus wie eine Top-Adelige. Ich liebe den Look auf jeden Fall, perfekt gemacht!", schwärmt auch Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59). Hier gibt's die Gesamtwertung aller Kandidatinnen - inklusive Guidos Punkten: Shopping Queen "Shopping Queen"-Teilnehmerin ist Fuß-Model für diese RTL-Moderatorin! Susanne (51, Freitag): 47 Punkte

Mara (23, Montag): 42 Punkte

Esther (38, Dienstag): 42 Punkte

Nicky (61, Mittwoch): 42 Punkte

Salomé (40, Donnerstag): 38 Punkte "Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL+ abrufbar.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+