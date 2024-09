11.09.2024 06:47 1.049 Shopping Queen: Als Jessi den Grund für ihre Frisur verrät, kommen Guido fast die Tränen

In dieser Woche hält das "Shopping Queen"-Mobil in Deutschlands Mode-Hauptstadt Berlin. An Tag zwei berührt Kandidatin Jessi mit ihrer bewegenden Geschichte.

Von Christoph Carsten

Berlin - In dieser Woche hält das "Shopping Queen"-Mobil in Deutschlands Mode-Hauptstadt Berlin. An Tag zwei berührt Kandidatin Jessi (41) mit ihrer bewegenden Geschichte. Kann ihr Outfit überzeugen? Hinter Jessis (41) Kurzhaarfrisur steht ein schwerer Schicksalsschlag. © RTL / Constantin Ent. Auch Jessi darf am Dienstag ihre Styling-Expertise zum Motto "Summer Sparkle - Begrüße den Sommer mit deinem neuen Pailletten-Outfit!" unter Beweis stellen. Doch bevor es ans Shoppen geht, gibt es die erste Überraschung, als Jessi die Tür öffnet. Denn statt der blonden Mähne vom Vortag trägt die Immobilienkauffrau heute eine modische Kurzhaarfrisur. Jessis Vorliebe für Perücken hat einen traurigen Hintergrund: "Vor einem Jahr wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert", beginnt die 41-Jährige. Dann fährt sie mit zittriger Stimme fort: "Dann fing die Chemo an." Dabei habe sie ihre langen Haare verloren. Shopping Queen "Shopping Queen"-Kandidat mit "Kleiderschrank aus der Hölle": Guido kann Anblick nicht fassen "Das ist natürlich ein schwerer Weg, das muss man sagen", zeigt sich Moderator Guido Maria Kretschmer (59) berührt vom Schicksal der Berlinerin. Wichtig seien in so einer Situation Vertrauen und die Unterstützung durch liebe Menschen. "Heute geht es mir gut. Der Krebs ist weg", erklärt Jessi und kann schon wieder lachen. Dann geht es aber wirklich los und die Dienstagskandidatin macht sich zusammen mit Freundin Jeannine (38) und 500 Euro Budget auf den Weg, um ihren perfekten Sommer-Look zu shoppen. "Shopping Queen" aus Berlin: Kommt Jessis Outfit bei den anderen Kandidatinnen an? Guido Maria Kretschmer (59) ist das Gesicht der beliebten VOX-Sendung. © Focke Strangmann/dpa Als Erstes steuert das Gespann einen Second-Hand-Laden an und wird gleich fündig. Das knallpinke Top mit Spaghettiträgern (79 Euro) soll es sein - "Nein, nicht schön", entfährt es Guido Maria Kretschmer. Und auch mit dem hüfthohen, langen Pailletten-Rock mit Beinschlitz (139 Euro) ist der Modepapst nicht glücklich: "So würde ich es auf keinen Fall machen." Auweia. Vervollständigt wird Jessi Glitzer-Look durch eine Paillettentasche (109 Euro), Sandalen (50 Euro), einen Choker (zwei Euro) und Ohrringe (zehn Euro) als Schmuck, dazu pinkfarbenen Lipgloss (fünf Euro) und Nagellack (14 Euro). Shopping Queen Sehr knappes "Shopping Queen"-Finale: Kandidat Alvaro greift zur Schere! Für ihren großen "Shopping Queen"-Moment entscheidet sich Jessi gegen eine Perücke und tritt selbstbewusst mit Kurzhaarfrisur auf den Laufsteg. "Ich lieb's, dass Du Deinen Haarschnitt mit Stolz repräsentierst", lobt Noella (27), die 2022 "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin war. Das Outfit selbst kam bei den anderen Berlinerinnen weniger gut an. Am Ende landet Jessi mit 27 Punkten hinter Angelina (29), die für ihren Pailletten-Look am Montag insgesamt 28 Punkte von ihren Konkurrentinnen bekam. Am heutigen Mittwoch will Sibylle (38) ihre Chance nutzen. "Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.

