Shopping Queen auf Rügen: "Tussi, das hat nicht so gut gesessen"

Von Mia Goldstein

Rügen - Bergfest bei Shopping Queen auf Rügen: Modeberaterin Rosangela (48, Rosa) aus Brasilien war am Mittwoch an der Reihe, das perfekte Outfit für ein Picknick am Strand zu finden. Vermieste ihr eine Konkurrentin das Vergnügen auf Rügen?

Rosa (48) liebt Mode. © RTL / Constantin Ent. Rosa wohnt ländlich gelegen in einem großzügigen Haus mit Pool in Altefähr. Beeindruckt von dem Anwesen schritten ihre Konkurrentinnen durch die hellen Räumlichkeiten. Nachdem die Frauenrunde es sich auf der Couch mit Drinks und Häppchen gemütlich gemacht hatte, fragte Montagskandidatin Kathleen (39) ihre Konkurrentin frech: "Ist deine Shopping-Begleitung genauso eine Tussi?"

Diese Frage kam weder bei Rosa noch bei Moderator Guido Maria Kretschmer (58) gut an. "Ich glaube, das hat nicht so gut gesessen. Sie ist doch eher vornehm", verteidigte Modeguru Guido die Mittwochs-Kandidatin. Shopping Queen "Shopping Queen" Tag zwei: "Ich empfinde fast schon Mitleid" "Also Tussi gibt es nicht. Wir sind alle sehr elegante Frauen mit Stil und Klasse", antwortete Rosa ruhig. Nicht abzustreiten ist jedoch, dass die 48-Jährige viele Luxusartikel in ihrem Ankleidezimmer hat. Daher kam die Frage auf, ob Rosa mit dem Budget von 500 Euro auskommen oder es eine Herausforderung für die Modeberaterin werden wird. Zu Beginn zeigte sich Rosa recht zuversichtlich; geriet sie am Ende doch in Geldnot?

Luxus-Lady Rosa hat normalerweise ein anderes Budget

Mittwochs-Kandidatin Rosa (48) hat als Modeberaterin Erfahrung beim Shoppen. © RTL / Constantin Ent. Statt auf Rügen zu shoppen, fuhr Rosa nach Stralsund und träumte in der ersten Boutique von einem Outfit, das sie in San Tropez ausführen kann. Dabei lautet das Motto der Woche: "Vergnügen auf Rügen - Style Dich für ein Picknick am Strand." "Am besten kein Kleid, es soll diesmal etwas anderes werden", sagte Rosas Shopping-Begleitung Doreen. Doch als Rosa aus der Umkleidekabine kam, fiel ihre Wahl auf ein weißes Hemdblusenkleid. In die Shopping-Bag wanderten zudem eine angesagte Tasche, Badelatschen, ein Tuch, Ohrringe in Sternform, Glitzer-Armbänder sowie eine verspiegelte Sonnenbrille. Shopping Queen Shopping Queen auf Rügen: Kandidatin rührt Konkurrentin zu Tränen Zwar wollte Rosas Shopping-Begleitung mit der Verkäuferin in Verhandlung gehen, um noch etwas Geld herauszuschlagen, doch das war nicht erlaubt. Aufgrund des knappen Restbudgets war Rosa gezwungen, sich mit Kosmetikartikeln in der Drogerie einzudecken und sich selbst zu schminken. In der restlichen Stunde ging es ab zum Friseur, um die Haare zu glätten.

Rosa zeigt ihr Outfit vor schaulustigem Publikum

